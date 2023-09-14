«В Париже очереди и проблемы с пивом». Кубок мира по регби глазами российской журналистки

8 сентября во Франции стартовал Кубок мира по регби – 2023.

Если четыре года назад на главном турнире всех пугали тайфуны, то сейчас – забастовки, хотя и без них с транспортом в столице Франции бывают проблемы. Так за день до матча открытия из аэропорта Шарля де Голля не ходил автобус №350, на котором можно было добраться практически до самого стадиона в Сен-Дени. Как позже выяснилось – ремонтные работы. На этот автобус многие, прилетавшие в день матча, очень рассчитывали. Что-то не так было и с некоторыми ветками парижского метро, поэтому планировать логистику буквально за день до начала Кубка мира получалось крайне скверно.

На церемонии открытия французы построили Эйфелеву башню Фото: Мария Андерсон

У самого стадиона, в общем-то, всё было готово, но в главном аккредитационном центре не знали, например, где получить медиакит, потому что сами аккредитации выдавали там же, где и волонтёрам или работникам различных служб, а не в отдельном месте, как было в Англии в 2015-м или в Японии в 2019-м. Кстати, организаторы заявляли, что наняли больше сотрудников паспортного контроля в аэропортах для увеличения пропускной способности границы, но ещё за день до старта некоторые сотрудники не понимали, что такое Кубок мира по регби ни на английском, ни на французском, ни, где-то на пятой минуте бессмысленного диалога о цели визита, даже на русском языке.

Жара. Страшная жара

За сутки до открытия основная фан-зона у Елисейских полей ещё не была готова. Не была она готова и в обед 8 сентября. Работал только официальный магазин, к которому выстроилась огромная очередь на 36-градусной жаре.

Очередь в официальный магазин Кубка мира Фото: Мария Андерсон

По дороге от станции метро к стадиону не было практически ничего: только одна точка с пивом, куда стояла огромная очередь, и один киоск с сувенирами. А ещё не было тени, и спасало лишь то, что солнце уже клонилось к горизонту.

Зато были огромные очереди на вход и при этом довольно странный досмотр: небольшие сумки разглядывали не слишком внимательно, зато просили разворачивать все флаги. Охрана заявила, что допускаются только флаги стран команд, что сегодня играют. Ещё не пускали с бутылками воды 0,5 л и больше. При этом при покупке после огромной очереди воду давали без крышки.

С пивом тоже были проблемы: наливали очень медленно, оно постоянно заканчивалось, и у киосков не было экранов (точнее, экраны были, но не работали), так что поход туда во время игры означал пропуск доброй половины тайма из-за очередей, но не гарантировал возвращение на место с пивом.

Но уже первая игра компенсировала все эти издержки. А последующие матчи и вовсе заставляют забыть о трудностях и говорить только о регби.

Группа А. Франция сделала невозможное

Несмотря на быструю попытку новозеландцев в самом начале матча, французы выглядели куда интереснее, и мало того, что подтвердили статус фаворитов турнира, но и сделали невозможное: нанесли All Blacks первое поражение на групповом этапе Кубков мира. Мало того, это поражение ещё и стало для них крупнейшим. Французы казались куда лучше готовыми физически.

Вторая встреча группы А завершилась довольно закономерной победой Италии. Уругвай чуть выше Намибии в мировом рейтинге, так что интересно будет посмотреть, как в дальнейшем сыграют между собой эти команды.

Группа В. Ирландцам не хватило пива и зрелища

82:8 – это не тот счёт, которого ждёшь от матча Кубка мира. Но ирландцы – лидеры мирового рейтинга, и на этот турнир приехали в качестве фаворитов. Дальше четвертьфиналов у них раньше забираться не выходило, так что разгром Румынии – довольно громкое заявление. Болельщики жаловались на транспортные проблемы в городе и на то, что пиво очень быстро закончилось, а ещё и не самая интересная игра «в одни ворота» – не выдержав жары, жажды и скуки, некоторые покинули стадион раньше финального свистка.

Игрок сборной ЮАР с болельщиками Фото: Мария Андерсон

После всей критики от болельщиков организаторы в Марселе правда старались: например, то же самое пиво наливали заранее. Но кончаться это пиву не мешало. А на поле действующие чемпионы позволили сборной Шотландии заработать всего три очка и на один шажочек стали ближе к тому, чтобы стать первыми четырёхкратными обладателями кубка Уэбба Эллиса. По ощущениям, в Марселе после захода солнца было чуть прохладнее, чем в Париже, и до глубокой ночи проспект Прадо превратился в бесконечный бар. Но регбийные болельщики – не футбольные, так что особых проблем у полиции не было.

Группа С. Грузины продержались 10 минут

На второй день организаторы извлекли какие-то уроки из матча открытия и привлекли больше волонтёров для работы в метро. Очередей на вход почти не было, но, так как матч начинался раньше, солнце пекло куда больше. Грузины довольно неплохо держались первые минут десять, потом много пропустили и только под самый финальный свисток смогли чуть сократить отставание.

Сборная Грузии на Кубке мира по регби Фото: Мария Андерсон

Наверное, лучший матч первой недели. Интрига сохранялась до самого финального свистка, и сборная Фиджи доказала, что хороша не только в регби-7.

Группа D. Англичане победили в меньшинстве

Матч проходил в Марселе, где местная полиция до сих пор помнит футбольных фанатов сборной Англии. Отношение вкупе с ужасной навигацией привело к тому, что к стартовому свистку далеко не все болельщики смогли занять свои места. Многие даже не увидели удаление одного из лидеров команды Тома Карри, который из-за красной карточки пропустит две игры. Но практически весь матч в меньшинстве не помешал англичанам выиграть, в основном благодаря волшебной ноге Джорджа Форда: шесть точных штрафных и три дроп-гола. Больше никто из игроков сборной Англии очки в этот день не зарабатывал.

Полные трибуны на Кубке мира по регби Фото: Мария Андерсон

Дебютанты Кубка мира неплохо начали встречу и даже вели в счёте, однако японцы быстро показали, что не зря их стране в прошлый раз выпала честь проводить турнир. Но за новичками смотреть было приятно и интересно.

Что будет на Кубке мира дальше?

Уже 14 сентября на Кубке мира стартует второй раунд. Из числа лидеров в борьбу вступят уругвайцы, которых сборная Франции примет на стадионе в Лилле. Также особый интерес вызывают предстоящие встречи сборных Уэльса и Португалии 16 сентября и Англии и Японии 17 сентября.