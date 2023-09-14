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Обзор 1-го тура группового этапа Кубка мира по регби во Франции — организационные трудности, победы Франции и ЮАР

«В Париже очереди и проблемы с пивом». Кубок мира по регби глазами российской журналистки
Мария Андерсон
Обзор 1-го тура группового этапа Кубка мира
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Впрочем, сама игра затмевает все организационные трудности. Мария Андерсон рассказывает, что происходит во Франции.

8 сентября во Франции стартовал Кубок мира по регби – 2023.

Всё, что надо знать о главном турнире четырёхлетия:
Во Франции скоро начнётся Кубок мира по регби — 2023. Собрали всё важное о топ-турнире
Во Франции скоро начнётся Кубок мира по регби — 2023. Собрали всё важное о топ-турнире

Если четыре года назад на главном турнире всех пугали тайфуны, то сейчас – забастовки, хотя и без них с транспортом в столице Франции бывают проблемы. Так за день до матча открытия из аэропорта Шарля де Голля не ходил автобус №350, на котором можно было добраться практически до самого стадиона в Сен-Дени. Как позже выяснилось – ремонтные работы. На этот автобус многие, прилетавшие в день матча, очень рассчитывали. Что-то не так было и с некоторыми ветками парижского метро, поэтому планировать логистику буквально за день до начала Кубка мира получалось крайне скверно.

На церемонии открытия французы построили Эйфелеву башню

На церемонии открытия французы построили Эйфелеву башню

Фото: Мария Андерсон

У самого стадиона, в общем-то, всё было готово, но в главном аккредитационном центре не знали, например, где получить медиакит, потому что сами аккредитации выдавали там же, где и волонтёрам или работникам различных служб, а не в отдельном месте, как было в Англии в 2015-м или в Японии в 2019-м. Кстати, организаторы заявляли, что наняли больше сотрудников паспортного контроля в аэропортах для увеличения пропускной способности границы, но ещё за день до старта некоторые сотрудники не понимали, что такое Кубок мира по регби ни на английском, ни на французском, ни, где-то на пятой минуте бессмысленного диалога о цели визита, даже на русском языке.

Жара. Страшная жара

За сутки до открытия основная фан-зона у Елисейских полей ещё не была готова. Не была она готова и в обед 8 сентября. Работал только официальный магазин, к которому выстроилась огромная очередь на 36-градусной жаре.

Очередь в официальный магазин Кубка мира

Очередь в официальный магазин Кубка мира

Фото: Мария Андерсон

По дороге от станции метро к стадиону не было практически ничего: только одна точка с пивом, куда стояла огромная очередь, и один киоск с сувенирами. А ещё не было тени, и спасало лишь то, что солнце уже клонилось к горизонту.

Зато были огромные очереди на вход и при этом довольно странный досмотр: небольшие сумки разглядывали не слишком внимательно, зато просили разворачивать все флаги. Охрана заявила, что допускаются только флаги стран команд, что сегодня играют. Ещё не пускали с бутылками воды 0,5 л и больше. При этом при покупке после огромной очереди воду давали без крышки.

С пивом тоже были проблемы: наливали очень медленно, оно постоянно заканчивалось, и у киосков не было экранов (точнее, экраны были, но не работали), так что поход туда во время игры означал пропуск доброй половины тайма из-за очередей, но не гарантировал возвращение на место с пивом.

Но уже первая игра компенсировала все эти издержки. А последующие матчи и вовсе заставляют забыть о трудностях и говорить только о регби.

Кто выиграет Кубок мира?
Кто выиграет Кубок мира по регби? Четыре главных фаворита турнира
Истории
Кто выиграет Кубок мира по регби? Четыре главных фаворита турнира

Группа А. Франция сделала невозможное

Регби. КМ-2023 . Группа A. 1-й тур
08 сентября 2023, пятница. 22:15 МСК
Франция
Окончен
27 : 13
Новая Зеландия

Несмотря на быструю попытку новозеландцев в самом начале матча, французы выглядели куда интереснее, и мало того, что подтвердили статус фаворитов турнира, но и сделали невозможное: нанесли All Blacks первое поражение на групповом этапе Кубков мира. Мало того, это поражение ещё и стало для них крупнейшим. Французы казались куда лучше готовыми физически.

Регби. КМ-2023 . Группа A. 1-й тур
09 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Италия
Окончен
52 : 8
Намибия

Вторая встреча группы А завершилась довольно закономерной победой Италии. Уругвай чуть выше Намибии в мировом рейтинге, так что интересно будет посмотреть, как в дальнейшем сыграют между собой эти команды.

Группа В. Ирландцам не хватило пива и зрелища

Регби. КМ-2023 . Группа B. 1-й тур
09 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ирландия
Окончен
82 : 8
Румыния

82:8 – это не тот счёт, которого ждёшь от матча Кубка мира. Но ирландцы – лидеры мирового рейтинга, и на этот турнир приехали в качестве фаворитов. Дальше четвертьфиналов у них раньше забираться не выходило, так что разгром Румынии – довольно громкое заявление. Болельщики жаловались на транспортные проблемы в городе и на то, что пиво очень быстро закончилось, а ещё и не самая интересная игра «в одни ворота» – не выдержав жары, жажды и скуки, некоторые покинули стадион раньше финального свистка.

Игрок сборной ЮАР с болельщиками

Игрок сборной ЮАР с болельщиками

Фото: Мария Андерсон

Регби. КМ-2023 . Группа B. 1-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 18:45 МСК
ЮАР
Окончен
18 : 3
Шотландия

После всей критики от болельщиков организаторы в Марселе правда старались: например, то же самое пиво наливали заранее. Но кончаться это пиву не мешало. А на поле действующие чемпионы позволили сборной Шотландии заработать всего три очка и на один шажочек стали ближе к тому, чтобы стать первыми четырёхкратными обладателями кубка Уэбба Эллиса. По ощущениям, в Марселе после захода солнца было чуть прохладнее, чем в Париже, и до глубокой ночи проспект Прадо превратился в бесконечный бар. Но регбийные болельщики – не футбольные, так что особых проблем у полиции не было.

Группа С. Грузины продержались 10 минут

Регби. КМ-2023 . Группа C. 1-й тур
09 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Австралия
Окончен
35 : 15
Грузия

На второй день организаторы извлекли какие-то уроки из матча открытия и привлекли больше волонтёров для работы в метро. Очередей на вход почти не было, но, так как матч начинался раньше, солнце пекло куда больше. Грузины довольно неплохо держались первые минут десять, потом много пропустили и только под самый финальный свисток смогли чуть сократить отставание.

Сборная Грузии на Кубке мира по регби

Сборная Грузии на Кубке мира по регби

Фото: Мария Андерсон

Регби. КМ-2023 . Группа C. 1-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Уэльс
Окончен
32 : 26
Фиджи

Наверное, лучший матч первой недели. Интрига сохранялась до самого финального свистка, и сборная Фиджи доказала, что хороша не только в регби-7.

Группа D. Англичане победили в меньшинстве

Регби. КМ-2023 . Группа D. 1-й тур
09 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Англия
Окончен
27 : 10
Аргентина

Матч проходил в Марселе, где местная полиция до сих пор помнит футбольных фанатов сборной Англии. Отношение вкупе с ужасной навигацией привело к тому, что к стартовому свистку далеко не все болельщики смогли занять свои места. Многие даже не увидели удаление одного из лидеров команды Тома Карри, который из-за красной карточки пропустит две игры. Но практически весь матч в меньшинстве не помешал англичанам выиграть, в основном благодаря волшебной ноге Джорджа Форда: шесть точных штрафных и три дроп-гола. Больше никто из игроков сборной Англии очки в этот день не зарабатывал.

Полные трибуны на Кубке мира по регби

Полные трибуны на Кубке мира по регби

Фото: Мария Андерсон

Регби. КМ-2023 . Группа D. 1-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Япония
Окончен
42 : 12
Чили

Дебютанты Кубка мира неплохо начали встречу и даже вели в счёте, однако японцы быстро показали, что не зря их стране в прошлый раз выпала честь проводить турнир. Но за новичками смотреть было приятно и интересно.

Что будет на Кубке мира дальше?

Уже 14 сентября на Кубке мира стартует второй раунд. Из числа лидеров в борьбу вступят уругвайцы, которых сборная Франции примет на стадионе в Лилле. Также особый интерес вызывают предстоящие встречи сборных Уэльса и Португалии 16 сентября и Англии и Японии 17 сентября.

Полное расписание Кубка мира по регби – 2023 на «Чемпионате»
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