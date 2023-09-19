Заурбек Сидаков в блестящем стиле выиграл золото чемпионата мира. А Ахмед Усманов добавил в копилку сборной второе золото.

Американец не пожал российскому борцу руку после финала. Но главное, что победа за нашим!

Во второй медальный день чемпионата мира российские борцы наконец-то показали всем свою силу. Год назад их на главном турнире года не было, а сейчас в Белграде они вновь выигрывают золотые медали. Красавцы!

Заурбек — трёхкратный!

Третью золотую медаль чемпионатов мира завоевал Заурбек Сидаков. В олимпийской весовой категории до 74 кг ему вновь не было равных.

В финальном поединке Сидакову пришлось сразиться с американцем Кайлом Дэйком. Американцы пытались дополнительно прессинговать с помощью челленджей. И судьи, кажется, были на стороне Дэйка. Но болельщиков не проведёшь: в тот вечер трибуны «Штарк Арены» скандировали имя Заурбека Сидакова. И он не подвёл. Победа осталась за россиянином – 10:7.

А своим поведением американец явно подтвердил – победил достойнейший.

«Американец неуважительно ко мне относился. Я всё равно хотел показать своё человеческое отношение и всегда его показываю как на ковре, так и на улице. И поэтому бог сегодня был на моей стороне.

После схватки соперник не пожал мне руку», – заметил Сидаков.

После победы россиянин то и дело поднимал взгляд наверх. Свою победу он посвятил ушедшему из жизни отцу. Своему главному болельщику.

«Не знаешь, будет такой шанс в жизни или нет»

Вторую золотую медаль в копилку сборной России принёс Ахмед Усманов. В финале весовой категории до 74 кг он не оставил шансов представителю Грузии Владимиру Гамкрелидзе. Встреча завершилась со счётом 4:1. Российский борец говорит, что второго шанса для победы могло и не быть.

«Финал чемпионата мира простым быть не может. Настраивался отдать все шесть минут, не было права на ошибку, ведь бороться в финале чемпионата мира – это огромный шанс, который выпадает не каждому. Никогда не знаешь, будет ещё такой шанс в жизни или нет, надо побеждать. У сборной не было ни одного золота до моего финала, была особая ответственность.

Два дня назад у меня был день рождения – хотел подарить себе золото чемпионата мира. И подарил. Хочу посвятить победу маме и братьям – они столько верили в меня, столько ждали. У меня мама боевая, духом сильная женщина, огромное ей спасибо, ее зовут Пайнусат. Также спасибо Махмуду Магомедову и Зелимхану Гусейнову. Как говорят на стройке, главное – фундамент, а мой фундамент – это мои тренеры».

Драма Абдулрашида Садулаева

А вот самый звёздный и титулованный борец сборной России Абдулрашид Садулаев, к сожалению, не сумел обеспечить себе участие в финале. Он получил травму шеи и не смог закончить полуфинальный поединок в весе до 97 кг.

Но до выхода в полуфинал у Садулаева была целая кинолента.

В четвертьфинале Абдулрашид был в роли догоняющего в схватке с иранским атлетом Моджтабой Голейджем. За четыре секунды до конца иранец вёл в счёте, но российский борец положил соперника на туше – браво!

Садулаев вышел в полуфинал и попал на Ахмеда Тажудинова – 20-летнего воспитанника школы своего имени, год назад решившего выступать за Бахрейн.

В своём четвертьфинале Тажудинов расправился с чемпионом мира из США Снайдером, а в полуфинале одолел Садулаева. Абдулрашид явно мучился из-за травмы шеи и при счёте 2:9 за минуту до конца схватки решил сняться.

Травма не позволила великому Садулаеву сразиться даже за бронзу.

Борьба чуть не дошла до драки

Что касается других заметных событий, то стоит отметить олимпийскую лицензию Заура Угуева. В схватке за пятое место в весовой категории до 57 кг он победил представителя Казахстана Мейрамбека Картбая со счётом 4:0.

К сожалению, не задались соревнования у российских девушек. В весовых категориях до 55 и 59 кг россиянки не смогли пройти в 1/4 финала.

Второй медальный день запомнился и большим конфликтом. Едва не закончилась большой дракой встреча армянского борца Вазгена Теваняна и азербайджанца Гаджи Алиева в четвертьфинале весовой категории до 65 кг. В концовке борцы из-за конфликтной ситуации устроили потасовку. В ситуацию вовремя вмешался рефери и главный тренер сборной Азербайджана Хетаг Гозюмов. Спортсменов разняли. А победу со счётом 12:2 одержал Теванян.

Во вторник, 19 сентября, на чемпионате мира пройдут финальные схватки в мужской вольной борьбе (до 65 и до 97 кг). А также первые медали на чемпионате мира разыграют девушки в весовых категориях до 55 и 59 кг.

Расписание решающих схваток на ЧМ-2023, 19 сентября