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Заурбек Сидаков и Ахмед Османов принесли сборной России золотые медали чемпионата мира по борьбе — 2023

Американец не пожал российскому борцу руку после финала. Но главное, что победа за нашим!
Батраз Томаев
Американец не пожал российскому борцу руку
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Заурбек Сидаков в блестящем стиле выиграл золото чемпионата мира. А Ахмед Усманов добавил в копилку сборной второе золото.

Во второй медальный день чемпионата мира российские борцы наконец-то показали всем свою силу. Год назад их на главном турнире года не было, а сейчас в Белграде они вновь выигрывают золотые медали. Красавцы!

Заурбек — трёхкратный!

Третью золотую медаль чемпионатов мира завоевал Заурбек Сидаков. В олимпийской весовой категории до 74 кг ему вновь не было равных.

В финальном поединке Сидакову пришлось сразиться с американцем Кайлом Дэйком. Американцы пытались дополнительно прессинговать с помощью челленджей. И судьи, кажется, были на стороне Дэйка. Но болельщиков не проведёшь: в тот вечер трибуны «Штарк Арены» скандировали имя Заурбека Сидакова. И он не подвёл. Победа осталась за россиянином – 10:7.

А своим поведением американец явно подтвердил – победил достойнейший.

«Американец неуважительно ко мне относился. Я всё равно хотел показать своё человеческое отношение и всегда его показываю как на ковре, так и на улице. И поэтому бог сегодня был на моей стороне.

После схватки соперник не пожал мне руку», – заметил Сидаков.

После победы россиянин то и дело поднимал взгляд наверх. Свою победу он посвятил ушедшему из жизни отцу. Своему главному болельщику.

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«Не знаешь, будет такой шанс в жизни или нет»

Вторую золотую медаль в копилку сборной России принёс Ахмед Усманов. В финале весовой категории до 74 кг он не оставил шансов представителю Грузии Владимиру Гамкрелидзе. Встреча завершилась со счётом 4:1. Российский борец говорит, что второго шанса для победы могло и не быть.

«Финал чемпионата мира простым быть не может. Настраивался отдать все шесть минут, не было права на ошибку, ведь бороться в финале чемпионата мира – это огромный шанс, который выпадает не каждому. Никогда не знаешь, будет ещё такой шанс в жизни или нет, надо побеждать. У сборной не было ни одного золота до моего финала, была особая ответственность.

Два дня назад у меня был день рождения – хотел подарить себе золото чемпионата мира. И подарил. Хочу посвятить победу маме и братьям – они столько верили в меня, столько ждали. У меня мама боевая, духом сильная женщина, огромное ей спасибо, ее зовут Пайнусат. Также спасибо Махмуду Магомедову и Зелимхану Гусейнову. Как говорят на стройке, главное – фундамент, а мой фундамент – это мои тренеры».

Медальный зачёт чемпионата мира по борьбе – 2023

Драма Абдулрашида Садулаева

А вот самый звёздный и титулованный борец сборной России Абдулрашид Садулаев, к сожалению, не сумел обеспечить себе участие в финале. Он получил травму шеи и не смог закончить полуфинальный поединок в весе до 97 кг.

Но до выхода в полуфинал у Садулаева была целая кинолента.

В четвертьфинале Абдулрашид был в роли догоняющего в схватке с иранским атлетом Моджтабой Голейджем. За четыре секунды до конца иранец вёл в счёте, но российский борец положил соперника на туше – браво!

Садулаев вышел в полуфинал и попал на Ахмеда Тажудинова – 20-летнего воспитанника школы своего имени, год назад решившего выступать за Бахрейн.

В своём четвертьфинале Тажудинов расправился с чемпионом мира из США Снайдером, а в полуфинале одолел Садулаева. Абдулрашид явно мучился из-за травмы шеи и при счёте 2:9 за минуту до конца схватки решил сняться.
Травма не позволила великому Садулаеву сразиться даже за бронзу.

Что произошло с Садулаевым на ЧМ-2023?
Драма лучшего российского борца на чемпионате мира. Садулаев сдался из-за травмы
Драма лучшего российского борца на чемпионате мира. Садулаев сдался из-за травмы

Борьба чуть не дошла до драки

Что касается других заметных событий, то стоит отметить олимпийскую лицензию Заура Угуева. В схватке за пятое место в весовой категории до 57 кг он победил представителя Казахстана Мейрамбека Картбая со счётом 4:0.

К сожалению, не задались соревнования у российских девушек. В весовых категориях до 55 и 59 кг россиянки не смогли пройти в 1/4 финала.

Второй медальный день запомнился и большим конфликтом. Едва не закончилась большой дракой встреча армянского борца Вазгена Теваняна и азербайджанца Гаджи Алиева в четвертьфинале весовой категории до 65 кг. В концовке борцы из-за конфликтной ситуации устроили потасовку. В ситуацию вовремя вмешался рефери и главный тренер сборной Азербайджана Хетаг Гозюмов. Спортсменов разняли. А победу со счётом 12:2 одержал Теванян.

Во вторник, 19 сентября, на чемпионате мира пройдут финальные схватки в мужской вольной борьбе (до 65 и до 97 кг). А также первые медали на чемпионате мира разыграют девушки в весовых категориях до 55 и 59 кг.

Расписание решающих схваток на ЧМ-2023, 19 сентября

  • 17:45. Полуфиналы, женская борьба (до 65, 60, 67, 76 кг);
  • 19:00. Финалы, вольная борьба (до 65 и 97 кг), включая схватки за пятую олимпийскую лицензию, женская борьба (до 55 и 59 кг).
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