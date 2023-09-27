Вылет Австралии и травма Дюпона. Обзор самых важных событий Кубка мира по регби — 2023

Групповой этап на Кубке мира по регби – 2023 выруливает на финишную прямую. 27 сентября начинается четвёртая игровая неделя. До плей-офф осталось лишь 16 матчей, определяющих четвертьфинальные пары.

А мы пока обозначим главные тренды и события первых трёх недель.

Крупнейшая победа в истории турнира

После экспериментального состава на матч с Уругваем во втором раунде, чуть не обернувшийся поражением, тренерский штаб хозяев турнира выставил сильнейших игроков. Французы разгромили сборную Намибии 96:0, и это самая крупная победа Les Bleus в истории проведения Кубков мира.

Фавориты теряют лидеров

Несмотря на разгромный счёт во встрече со сборной Намибии, французы не очень рады его итогам: команда на несколько недель потеряла своего капитана и любимца публики Антуана Дюпона. В начале второго тайма капитан Намибии Йохан Дейсел столкнулся головой с Дюпоном. Первый получил сначала жёлтую, а потом и красную карточку, второй – перелом одной из лицевых костей и операцию на следующий день. Впрочем, обещают, что Дюпон выйдет на поле уже в полуфинале, куда Франция явно собирается пройти.

Антуан Дюпон Фото: Paul Harding/Getty Images

Сборная Уэльса в самом начале победной для себя игры с Австралией лишилась основного полузащитника веера Дэна Биггара, растянувшего грудную мышцу. Заключительный групповой матч у лидеров группы С, валлийцев, состоится 7 октября, но тренерский штаб заявил, что, хоть Биггар и восстановится к этой игре, его поберегут для игр плей-офф, куда Уэльс точно выходит.

Провал сборной Австралии

Хозяева следующего Кубка мира потерпели два поражения подряд. Под предводительством Эдди Джонса австралийцы выиграли пока всего один матч (не в рамках Кубка мира – 2023, а вообще). Ходят слухи, что наставник сборной Австралии уже ищет себе новую работу. При этом у него не только действующий контракт, но и один матч группового этапа впереди. Скорее всего, Португалию обыграть получится, но вряд ли это утешит болельщиков, и без того свистящих на стадионах всякий раз, как Джонса показывают на больших экранах, ведь австралийцы ни при каких раскладах уже не смогут выбраться в плей-офф.

Триумфальное возвращение Фаррелла

Дисквалификация капитана англичан Оуэна Фаррелла завершилась, и в первой же своей игре на Кубке мира – 2023 он чуть не поставил рекорд: у легендарного Джонни Уилкинсона в копилке 1179 очков, набранных в составе сборной, у Фаррелла после победы над Чили – 1178. Впереди игра со сборной Самоа 7 октября в Лилле, и там рекорд Уилкинсона, скорее всего, падёт.

Оуэн Фаррелл Фото: Warren Little/Getty Images

Первое поражение действующих обладателей кубка

До старта турнира во Франции специалисты выделяли трёх фаворитов: хозяев турнира – Францию, действующих победителей Кубка мира – ЮАР, а также лидеров мирового рейтинга – Ирландию. ЮАР и Ирландия очутились в одной группе и до очной встречи шли без поражений. В непростом матче на «Стад де Франс» сильнее оказались европейцы. Они же возглавляют группу В. Впрочем, африканцам это поражение не должно помешать выйти в плей-офф.