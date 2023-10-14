На Кубке мира по регби начинаются четвертьфиналы. Кто фаворит в решающих битвах?

Кубок мира по регби выходит на финишную прямую. В субботу, 14 октября, и воскресенье, 15 октября, во Франции пройдут четвертьфиналы.

Особенно любопытно то, что все четыре пары представляют собой противостояние сборных из северного и южного полушарий.

Кто же одержит победу в этой битве?

Четвёртое место — потолок?

В первом четвертьфинале, который пройдёт в Марселе, сойдутся сборные Уэльса и Аргентины. В стан валлийцев вернулся Дэн Биггар, и именно его команда, скорее, фаворит этой встречи. Но и аргентинцев совершенно не стоит сбрасывать со счетов: если оставить за скобками поражение в первом матче, они проводят очень классный турнир. На последних двух Кубках мира обе команды по разу добирались до полуфинала, но в итоге уступали и в них, и в матчах за бронзу: Аргентина была четвёртой в 2015-м, а Уэльс – в 2019-м.

Малый финал Кубка мира

Второй субботний четвертьфинал, который пройдёт в Париже, можно считать малым финалом. Невероятно, но факт: Ирландия, возглавляющая мировой рейтинг, ни разу не проходила в полуфиналы Кубка мира. Но 38-летний капитан ирландцев Джонатан Секстон уверен, что в этот раз сборная ворвётся в топ-4.

Джонатан Секстон Фото: Stu Forster/Getty Images

С одной стороны, ирландцы проводят очень классный турнир и созрели для прорыва, но с другой – их соперником является сборная Новой Зеландии, быстро оправившаяся от поражения на старте от французов.

Кто оправдается перед болельщиками?

В первом воскресном четвертьфинале в Марселе встретятся сборные Англии и Фиджи. Несмотря на то что обе команды вышли из групп, последние матчи они провели из рук вон плохо. Фиджийцы и вовсе не смогли победить сборную Португалии, хоть и набрали необходимое турнирное очко в защите. Так что от обеих команд стоит ждать попытки реабилитации перед своими болельщиками. Если сборная Фиджи будет играть в своё регби, то родоначальникам игры придётся очень непросто, хотя они и выглядят фаворитами встречи.

Дюпон снова в деле!

Завершатся насыщенные регбийные выходные игрой хозяев турнира с действующими обладателями Кубка Уэбба Эллиса – сборной ЮАР. Капитан французов Антуан Дюпон после перелома лицевой кости вернулся на поле намного раньше, чем прогнозировали врачи. Тренерский штаб хозяев говорил, что тот выйдет играть только на стадии полуфиналов, но, учитывая, что в соперниках сборная ЮАР, до полуфинала, пожалуй, ещё нужно дойти.

Антуан Дюпон Фото: Mike Hewitt/Getty Images

ЮАР – сборная с характером, сборная, которая может в нужный момент собраться, так что, вероятно, сам факт включения Дюпона в стартовый состав может говорить и о том, что ставки французов крайне высоки, и расслабляться и недооценивать соперников хозяева турнира не будут.