Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Кубок мира по регби — 2023: расписание четвертьфиналов, турнирная сетка, кто победит?

На Кубке мира по регби начинаются четвертьфиналы. Кто фаворит в решающих битвах?
Мария Андерсон
Кубок мира по регби — 2023
Аудио-версия:
Комментарии
Анализируем расклады в битвах за топ-4.

Кубок мира по регби выходит на финишную прямую. В субботу, 14 октября, и воскресенье, 15 октября, во Франции пройдут четвертьфиналы.

Особенно любопытно то, что все четыре пары представляют собой противостояние сборных из северного и южного полушарий.

Кто же одержит победу в этой битве?

Турнирная сетка Кубка мира по регби – 2023 на «Чемпионате»

Четвёртое место — потолок?

В первом четвертьфинале, который пройдёт в Марселе, сойдутся сборные Уэльса и Аргентины. В стан валлийцев вернулся Дэн Биггар, и именно его команда, скорее, фаворит этой встречи. Но и аргентинцев совершенно не стоит сбрасывать со счетов: если оставить за скобками поражение в первом матче, они проводят очень классный турнир. На последних двух Кубках мира обе команды по разу добирались до полуфинала, но в итоге уступали и в них, и в матчах за бронзу: Аргентина была четвёртой в 2015-м, а Уэльс – в 2019-м.

Регби. КМ-2023 . 1/4 финала
14 октября 2023, суббота. 18:00 МСК
Уэльс
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Малый финал Кубка мира

Второй субботний четвертьфинал, который пройдёт в Париже, можно считать малым финалом. Невероятно, но факт: Ирландия, возглавляющая мировой рейтинг, ни разу не проходила в полуфиналы Кубка мира. Но 38-летний капитан ирландцев Джонатан Секстон уверен, что в этот раз сборная ворвётся в топ-4.

Джонатан Секстон

Джонатан Секстон

Фото: Stu Forster/Getty Images

С одной стороны, ирландцы проводят очень классный турнир и созрели для прорыва, но с другой – их соперником является сборная Новой Зеландии, быстро оправившаяся от поражения на старте от французов.

Регби. КМ-2023 . 1/4 финала
14 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Ирландия
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто оправдается перед болельщиками?

В первом воскресном четвертьфинале в Марселе встретятся сборные Англии и Фиджи. Несмотря на то что обе команды вышли из групп, последние матчи они провели из рук вон плохо. Фиджийцы и вовсе не смогли победить сборную Португалии, хоть и набрали необходимое турнирное очко в защите. Так что от обеих команд стоит ждать попытки реабилитации перед своими болельщиками. Если сборная Фиджи будет играть в своё регби, то родоначальникам игры придётся очень непросто, хотя они и выглядят фаворитами встречи.

Регби. КМ-2023 . 1/4 финала
15 октября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Англия
Не начался
Фиджи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дюпон снова в деле!

Завершатся насыщенные регбийные выходные игрой хозяев турнира с действующими обладателями Кубка Уэбба Эллиса – сборной ЮАР. Капитан французов Антуан Дюпон после перелома лицевой кости вернулся на поле намного раньше, чем прогнозировали врачи. Тренерский штаб хозяев говорил, что тот выйдет играть только на стадии полуфиналов, но, учитывая, что в соперниках сборная ЮАР, до полуфинала, пожалуй, ещё нужно дойти.

Антуан Дюпон

Антуан Дюпон

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

ЮАР – сборная с характером, сборная, которая может в нужный момент собраться, так что, вероятно, сам факт включения Дюпона в стартовый состав может говорить и о том, что ставки французов крайне высоки, и расслабляться и недооценивать соперников хозяева турнира не будут.

Регби. КМ-2023 . 1/4 финала
15 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Франция
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android