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«Спартак» — ЦСКА — 2:2, 8 октября 2023, итог дерби: Абаскаль и его будущее, работа в клубе, мнение

Главный итог дерби для «Спартака»
Максим Пахомов
«Спартак» — ЦСКА — 2:2
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Он точно не безнадёжен.

«Очень медленный матч», — первые слова Гильермо Абаскаля после дерби с ЦСКА. Со стороны хочется добавить, что матч был ещё и скучным на моменты (особенно у «Спартака») и бесящим с точки зрения глупых ошибок (тоже особенно у «Спартака»). Но значения это не имеет.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гаич – 31'     1:1 Промес – 40'     1:2 Гаич – 60'     2:2 Медина – 90+7'    

Игру с ЦСКА преподносили как решающую для Абаскаля. После самой дорогой закупки этого лета логично было ждать борьбы за первое место. Но никак не проигрышей прямым конкурентам «Зениту» и «Краснодару». Причём поражения те были абсолютно логичные. Ещё часть фона: скандальчик с травмой Литвинова, непонятный иногда для болельщиков и журналистов выбор стартового состава, апатия в атаке. Добивал всё разгром от «Крыльев»: после того матча уже открыто зазвучали фамилии предполагаемых сменщиков Абаскаля.

И вот дерби. Шанс что-то показать и изменить. Смотреть даже стоило не столько на игру (вряд ли можно было поверить в то, что за несколько дней «Спартак» научится искромётно играть в атаке и крайне надёжно в обороне). Надо было смотреть на настроение команды, «раздевалку» которой Абаскаль якобы «терял».

И мы увидели, что, когда на поле ничего не получалось и Промес вдруг забил невероятный гол (человек не забивал семь матчей), он сразу побежал к тренеру. Квинси — один из вице-капитанов команды, который был так недоволен своей заменой в прошлые выходные в Самаре.

А ещё увидели, что команда, которая за весь матч создала полтора момента, не сдалась и сравняла счёт на 90+7-й минуте матча.

Подробности дерби:
Абаскаля спас игрок «Спартака», в которого никто не верил. Вау-развязка дерби с ЦСКА!
Абаскаля спас игрок «Спартака», в которого никто не верил. Вау-развязка дерби с ЦСКА!

Дальше были комментарии. Литвинов заявил, что у него нет никакого недопонимания с Абаскалем, а историю с травмой «раздули». Сам тренер сказал, что чувствует поддержку руководства.

И теперь «Спартак» немного выдохнет. Как и Абаскаль. Пока лидер бежит праздновать к тебе гол, а игроки летят сравнивать счёт на 90+7-й минуте — безнадёги нет. Она наступает только при безразличии.

Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нет, это не значит, что Абаскаль доработает до конца сезона. И тем более не значит, что всё теперь наладится, пойдут победы и возвращение в чемпионскую гонку. Споров будет ещё много: нас как минимум ждёт увлекательная история от Джикии по поводу его контракта.

Но после таких жёстких 10 туров для «Спартака» важно было понять другое. Он 100% не безнадёжен.

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