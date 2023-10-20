Российское дерби в Лиге чемпионов. Две звезды нашего гандбола сошлись на европейской арене

Несмотря на то что гандбольные клубы из России вот уже почти два года не играют в международных турнирах, российские схватки в Лиге чемпионов происходят нередко. 19 октября состоялась одна из таких. В 5-м туре группового этапа между собой играли венгерский «Веспрем» и польская «Висла». И в составах обоих клубов есть крутые россияне.

Полное доминирование

Раньше Сергей Марк Косоротов и Дмитрий Житников – партнёры по сборной России – вместе в течение двух лет выступали за польскую «Вислу». Эти летом Косоротов перебрался в «Веспрем». Бывшим одноклубникам пришлось сыграть в 5-м туре между собой. И борьба получилась крайне неравной.

Дело в том, что в Лиге чемпионов «Веспрем» и «Висла» – команды разного уровня. Если венгры борются за первую строчку в группе с «Барселоной», то поляки находятся на дне турнирной таблицы. Неудивительно, что и в очном матче «Веспрем» с первых минут начал показывать своё превосходство над соперниками. Уже к середине первой половины встречи венгерский клуб вёл со счётом 9:4. Очень хорошо всё складывалось для словенца Гашпара Маргуча, который за тайм забросил шесть мячей.

У польской команды мало что получалось. Разве что им удалось неплохо провести концовку тайма и не сильно отстать от соперника — 9:14.

Во втором тайме «Висла» сумела сократить отставание до двух мячей – 13:15. Вот только запала хватило ненадолго, «Веспрем» собрался и вернул себе инициативу. Теперь команду вперёд тащил белорус Никита Вайлупов, забросивший пять мячей. Жизнь «Висле» осложнял и голкипер венгров Гарсия Биоска, сделавший 10 сейвов за матч. В итоге «Веспрем» без особых проблем выиграл матч Лиги чемпионов со счётом 28:21.

А как там россияне?

Сергей Марк Косоротов за матч забил один гол при одном броске по воротам и показал худший результат в «Веспреме». У Дмитрия Житникова игра пошла намного лучше. Он лидер «Вислы» по броскам в створ. По воротам россиянин бросил девять раз, правда, забил всего трижды. Лучшим по реализации в польском клубе стал Пшемыслав Краевски (шесть голов после семи бросков).

После 5-го тура «Веспрем» занимает второе место в группе B с восемью очками. Отставание от «Барселоны» – два очка. А вот «Висла» по-прежнему находится на дне турнирной таблицы. Поляки занимают седьмое место с 0 очков и остаются выше «Целе» только за счёт лучшей разницы мячей.

Что касается личных рейтингов, то ни Косоротов, ни Житников в этом розыгрыше Лиги чемпионов пока не блистают. Единственное, чем они могут похвастаться на двоих – место Дмитрия в топ-30 лучших ассистентов турнира.

И с точки зрения личных достижений стоит отметить Тимура Дибирова, который как раз таки входит в число лучших бомбардиров: на его счету 23 мяча после 31 броска по воротам (это 16-й результат в Лиге чемпионов). А ещё Тимур – лучший по броскам с семи метров – 10 из 10! Впрочем, его «Загреб» (Хорватия) после пяти туров занимает лишь четвёртое место в группе А.