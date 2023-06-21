«Как же близки счастье и горе». Трагедия на трибунах остановила финал Лиги чемпионов

Финал мужской гандбольной Лиги чемпионов завершился совершенно неожиданным образом. Смешалось всё: драма, смерть, благородство и кармическое воздаяние. Поистине кинематографический сюжет.

Что же там такого произошло?

«Давайте закончим игру»

На гандбольной площадке в финале Лиги чемпионов встретились два сильнейших клуба – польский «Кельце» и немецкий «Магдебург». Обе команды по одному разу уже владели трофеем Лиги чемпионов. И если поляки выигрывали относительно недавно – в сезоне-2015/2016, то немцы достигли своего первого (и на тот момент последнего) успеха ещё в 2002 году.

Финал Лиги чемпионов Фото: ehfcl.eurohandball.com

Игра шла достаточно ровно, ближе к победе были парни из «Кёльце». Но за несколько минут до окончания основного времени матча польский журналист, находившийся на трибунах для СМИ, внезапно потерял сознание.

Встречу прервали на 13 минут, пока скорая помощь пыталась помочь мужчине и госпитализировала его с арены. Увы, вскоре он скончался.

Ровно в это время, когда ещё никто не знал, что мужчину не смогут спасти, произошло нечто неожиданное. Главный тренер немецкого клуба «Магдебург» Беннет Вигерт пригласил к судейскому столу своего визави из польского клуба Таланта Дуйшебаева и предложил завершить матч с текущим счётом.

«Давайте закончим игру. Мы принимаем результат, и вы, ребята, победители Лиги чемпионов, потому что в жизни есть более важные вещи».

То есть немцы собственноручно отдавали победу «Кельце», который к тому времени вёл со счётом 22:20. Но тренер поляков вежливо отказался и предложил продолжить игру. Если бы он только знал, к чему это приведёт…

Беннет Вигерт Фото: ehfcl.eurohandball.com

«Я не могу в это поверить»

В оставшееся время немцам удалось догнать поляков. Со счётом 26:26 команды отправились в дополнительно время. И там более крепкими нервы оказались у парней из Германии. 30:29 – «Магдебург», который был готов отдать победу, во второй раз — спустя 21 год — стал триумфатором Лиги чемпионов.

«Победитель Лиги чемпионов, звучит хорошо! Команда снова и снова поднималась на ноги в течение всего сезона. Я не могу в это поверить», – рассказывал о своих эмоциях тренер немецкого клуба.

После игры организаторы сообщили командам, что журналисту не смогли помочь, он скончался от сердечного приступа. «Мы снова увидели, как близки счастье и горе. Мне очень жаль», – выразил соболезнования Вигерт.

Кстати, любопытно, что для него это тоже вторая победа в главном турнире в составе немецкого клуба. 21 год назад Беннет был игроком «Магдебурга», а теперь взял титул в новом статусе и провёл самую достойную игру в жизни.