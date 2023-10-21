«Судье можно сразу форму сборной России дать». Неприкрытые эмоции отечественного регби

Российские регбисты сыграли с командой иностранцев. Полыхало и во время матча, и после него.

Россию наказали за секундную расслабленность

Сборная России по регби, сейчас не имеющая возможности играть международные матчи, 21 октября в Самаре провела встречу со сборной легионеров чемпионата страны – «Русскими Барбарианс». Под проливным дождём наши парни в упорнейшей борьбе уступили 21:25, а «Барбарианс» стали первыми обладателями Кубка князя Оболенского.

Кубок князя Оболенского Фото: Федерация регби России

Дождь, конечно, помешал и игре, и болельщикам. Организаторы ждали на матче более 10 000 зрителей, в итоге до «Самара Арены» добрались почти вдвое меньше – 4750 человек. Они яростно поддерживали сборную России, которая выдала очень качественный первый тайм. Без попыток, зато два штрафных с достаточно сложных позиций уверенно реализовал наш флай-хав Рамиль Гайсин. На перерыв россияне должны были уходить при счёте 6:0, но секундная расслабленность позволила «Барбарианс» занести попытку.

Практически всё сделал Франко Нодье. Он рванул по правому флангу, подключил Андрея Шакуру. Тот, уже падая, выронил мяч, который потом сыграл ногой Лоуренс Преториус, вбежавший в нашу зачётку и зафиксировавший попытку. Реализация «Барбарианс» не удалась. 6:5 после первой половины.

Судья помогал российской команде?

Второй тайм начался с удаления в составе сборной России, чем соперники и воспользовались: отличная попытка, реализация, и счёт уже 6:12. Рамиль Гайсин со штрафного сократил разницу в счёте, но через пять минут «Барбарианс» отлично воспользовались молом – ещё одна попытка, ещё одна реализация.

Наши смогли переломить ход встречи, добились штрафной попытки, затем Владимир Чабан реализовал попытку игровую, после чего совершил эффектное сальто, но в итоге поражение – 21:25. Хотя шансы отыграться были.

Сборная России – «Барбарианс» Фото: Федерация регби России

После матча главный тренер «Барбарианс» Джей Пи Нил обвинил судью Алексея Лебедева в том, что тот судил в одну сторону: «Мы показали красивую игру, несмотря на то что в нашу сторону было два десятка штрафных. Пусть судья в следующий раз выходит на поле в красной регбийке». А наставник сборной России Александр Первухин намекнул на то, что если команда так и будет играть один матч в год, то ему нет смысла оставаться на своём посту.

На этом первая часть сезона-2023/2024 завершилась. Чемпионат России по регби возобновится в апреле. А когда следующий матч сыграет сборная – непонятно. Ведь World Rugby в настоящий момент запрещает иностранным командам играть со сборной России, и этот запрет никто нарушать не рискует.