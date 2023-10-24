Бонги Мбонамби могут отстранить от участия в финале.

Скандал на Кубке мира по регби. Игрок сборной ЮАР оскорбил англичанина и ждёт наказания

Градус напряжения вокруг Кубка мира по регби – 2023 практически на пределе. Впереди главный матч турнира – финал, который состоится 28 октября. Вывеска более чем интригующая: Новая Зеландия против ЮАР.

А перцу предстоящей игре добавляет околоспортивный скандал.

За слова придётся ответить

Буря разразилась из-за инцидента, который произошёл в полуфинальной встрече Англия – ЮАР. Так, на 28-й минуте матча регбист «Спрингбокс» Бонги Мбонамби оскорбил игрока сборной Англии Тома Карри, добавив к непечатному слову ещё и «белый», говоря о его цвете кожи.

Карри во время игры подошёл к арбитру Бену О’Кифу и рассказал ему об инциденте. После матча английский регбист без подробностей подтвердил, что запасной капитан южноафриканцев оскорбил его на расовой почве.

Похоже, за свои слова Мбонамби придётся отвечать. Расследование произошедшего уже начали в World Rugby. Результатами федерация поделится уже скоро. Согласно правилам организации, запрещены любые оскорбления «по религиозному, расовому, национальному или этническому признаку».

Бонги Мбонамби (ЮАР) / Том Карри (Англия) Фото: Dan Mullan, David Rogers/Getty Images

«World Rugby относится серьёзно ко всем обвинениям в дискриминационном поведении. Мы можем подтвердить, что официально рассматриваем заявление Тома Карри в отношении использования дискриминационных выражений во время полуфинала чемпионата мира по регби – 2023 между Англией и ЮАР в субботу», – говорится в официальном заявлении федерации.

«Мы серьёзно относимся к обвинению»

Бонги Мбонамби теперь может и вовсе пропустить финальную встречу. Ситуация для команды ЮАР не из приятных. Ведь уже за два дня до финала надо будет определиться с составом на матч с Новой Зеландией.

В Федерации регби ЮАР держат руку на пульсе:

«Нам известно об обвинении, и мы относимся к нему очень серьёзно, проверяем имеющиеся сведения. Мы будем в контакте с Бонги, если выяснится что-либо, подтверждающее эти обвинения», – заявили в SA Rugby.

Но болельщики в расистские высказывания 32-летнего регбиста не верят. Говорят, Карри мог неправильно истолковать слова южноафриканца.

Что ж, расследование покажет.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.