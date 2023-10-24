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Игрока сборной ЮАР Бонги Мбонамби могут отстранить от финала чемпионата мира по регби из-за расистского высказывания

Скандал на Кубке мира по регби. Игрок сборной ЮАР оскорбил англичанина и ждёт наказания
Батраз Томаев
Скандал на Кубке мира по регби
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Бонги Мбонамби могут отстранить от участия в финале.

Градус напряжения вокруг Кубка мира по регби – 2023 практически на пределе. Впереди главный матч турнира – финал, который состоится 28 октября. Вывеска более чем интригующая: Новая Зеландия против ЮАР.

А перцу предстоящей игре добавляет околоспортивный скандал.

Турнирная таблица Кубка мира – 2023 на «Чемпионате»

За слова придётся ответить

Буря разразилась из-за инцидента, который произошёл в полуфинальной встрече Англия – ЮАР. Так, на 28-й минуте матча регбист «Спрингбокс» Бонги Мбонамби оскорбил игрока сборной Англии Тома Карри, добавив к непечатному слову ещё и «белый», говоря о его цвете кожи.

Матч Англия — ЮАР и без оскорблений был горячим:
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Карри во время игры подошёл к арбитру Бену О’Кифу и рассказал ему об инциденте. После матча английский регбист без подробностей подтвердил, что запасной капитан южноафриканцев оскорбил его на расовой почве.

Похоже, за свои слова Мбонамби придётся отвечать. Расследование произошедшего уже начали в World Rugby. Результатами федерация поделится уже скоро. Согласно правилам организации, запрещены любые оскорбления «по религиозному, расовому, национальному или этническому признаку».

Бонги Мбонамби (ЮАР) / Том Карри (Англия)

Бонги Мбонамби (ЮАР) / Том Карри (Англия)

Фото: Dan Mullan, David Rogers/Getty Images

«World Rugby относится серьёзно ко всем обвинениям в дискриминационном поведении. Мы можем подтвердить, что официально рассматриваем заявление Тома Карри в отношении использования дискриминационных выражений во время полуфинала чемпионата мира по регби – 2023 между Англией и ЮАР в субботу», – говорится в официальном заявлении федерации.

«Мы серьёзно относимся к обвинению»

Бонги Мбонамби теперь может и вовсе пропустить финальную встречу. Ситуация для команды ЮАР не из приятных. Ведь уже за два дня до финала надо будет определиться с составом на матч с Новой Зеландией.

ЮАР — действующий чемпион мира. Но путь к успеху был непрост:
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В Федерации регби ЮАР держат руку на пульсе:

«Нам известно об обвинении, и мы относимся к нему очень серьёзно, проверяем имеющиеся сведения. Мы будем в контакте с Бонги, если выяснится что-либо, подтверждающее эти обвинения», – заявили в SA Rugby.

Но болельщики в расистские высказывания 32-летнего регбиста не верят. Говорят, Карри мог неправильно истолковать слова южноафриканца.

Что ж, расследование покажет.

Регби. КМ-2023 . Финал
28 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
11 : 12
ЮАР

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