Россияне приехали на FIDE Grand Swiss, но успех любого из них будет неожиданностью.

И без Карлсена жарко. Стартовала ключевая битва за путёвки в Турнир претендентов — 2023

В среду, 25 октября, на острове Мэн стартовал один из главных шахматных турниров 2023 года – FIDE Grand Swiss, или просто «Большая швейцарка».

В турнире не принимают участия ни Магнус Карлсен, ни Ян Непомнящий, ни Дин Лижэнь, который после завоевания короны вообще почти нигде не выступает. Но «Большая швейцарка» интересна тем, что два лучших шахматиста по её итогам получат прямую путёвку в Турнир претендентов – 2024.

А когда на кону перспектива битвы за титул, все очень стараются!

Что это за турнир — «Большая швейцарка»?

FIDE Grand Swiss – турнир молодой, у мужчин он проводится лишь в третий раз, а первый титул был разыгран в 2019 году. Главная особенность турнира, которую нетрудно понять по названию, – проведение турнира по швейцарской системе. Данный формат предусматривает, что все участники соревнования сыграют равное количество партий с примерно равными по силе соперниками. Понятно, что сыграть «в круг», когда на турнир заявлено более 100 человек, невозможно, поэтому шахматисты играют с соседями по турнирной таблице.

Хикару Накамура Фото: FIDE

На острове Мэн все шахматисты сыграют по 11 партий в классику. Кто наберёт больше очков по итогам всех проведённых встреч, – тот и победил.

Ну а победителю и тому, кто займёт второе место, положена прямая путёвка в турнир претендентов. И добыть её здесь, с точки зрения сильных шахматистов, проще, чем в других турнирах. Роль случая и жребия сведена к минимуму, и даже право на ошибку обычно есть. Остаётся лишь хорошо играть.

Кто из фаворитов выступает? Где Карлсен и Лижэнь?

Ни Магнуса, ни Дина не будет – норвежец в последнее время старается держаться от «классики» подальше да и вообще не горит желанием вернуть себе чемпионский титул, а китаец вообще не играет уже почти полгода. Наверное, любуется своей короной. Впрочем, его право.

И без них есть кому порадовать зрителей. К числу фаворитов относятся: Фабиано Каруана, Хикару Накамура и Левон Аронян (все – США), Алиреза Фируджа (Франция), Аниш Гири (Нидерланды), Рихард Раппорт (Румыния), Гукеш Доммараджу и Рамешбабу Прагнанандха (оба – Индия).

А ещё – Вашье-Лаграв, Дуда, Кеймер, Абдусатторов и многие-многие другие. Ведь на кону не только денежный приз, но и путёвки в турнир претендентов. А из всей этой толпы право сыграть в кандидатском пока есть только у Каруаны и Прага.

Россияне выйдут в турнир претендентов?

В мужском турнире под нейтральным флагом принимают участие пять шахматистов из России: Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Максим Матлаков, Евгений Наер и Володар Мурзин. В целом-то лучшие силы нового поколения российских шахмат на месте. Но стоит признать, что первое или второе место кого-то из них в такой компании будет сюрпризом.

Ян Непомнящий на остров Мэн не приехал. Но ему главная награда «Большой швейцарки» и неинтересна. Он как проигравший в прошлом чемпионском матче автоматически получил путёвку в турнир претендентов.

Также в турнире принимают участие шахматисты, которые ещё недавно выступали за Россию: Витюгов (Англия), Федосеев (Словения), Сарана (Сербия).

А у шахматисток из России есть шансы?

Женский турнир проходит параллельно с мужским, и главная интрига – та же: кто получит путёвки в турнир претендентов 2024 года. Россию представляют четыре девушки: Александра Горячкина, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Лея Гарифуллина. Стоит отметить, что Горячкина уже имеет право выступать в кандидатском, а на других девушек возложена большая ответственность.

Но и конкуренция, конечно, колоссальная. На острове Мэн соперничать с россиянками будут сёстры Музычук из Украины, экс-чемпионка мира из Китая Тан Чжунъи и, конечно, Александра Костенюк, которая десятилетие назад добыла корону под российским флагом, а теперь выступает за Швейцарию.

Александра Костенюк Фото: FIDE

Девушкам, как и мужчинам, предстоит сыграть по 11 партий. Заключительные встречи на турнире пройдут в следующее воскресенье – 5 ноября.