Настоящий олдскул. Как сборная ЮАР выиграла финал чемпионата мира по регби — 2023

Откровенно говоря, сложно поверить, что Кубок мира по регби – 2023 закончился. Это были почти два месяца первоклассного регби. А начиная с заключительного раунда группового этапа, проходных матчей вообще не было, кроме, пожалуй, одного: полуфинальной встречи Новой Зеландии и Аргентины. После него казалось, что All Blacks выйдут в финал чуть более отдохнувшими.

Но драма, что развернулась в последний день турнира на «Стад де Франс», была именно тем финальным аккордом, которого заслуживает Кубок мира.

Удаление до конца игры

Камеры в перерывах то и дело выхватывали знаменитостей, занявших места на трибунах. Наполовину южноафриканец Роджер Федерер вместе с семьёй был в атрибутике действующих обладателей кубка. На другой трибуне Новак Джокович смотрел матч в компании ярых поклонников сборной Новой Зеландии: режиссёра Тайки Вайтити и актёра Джейсона Момоа. Там же и главы государств, и бывшие звезды мирового регби – кого только не было в этот дождливый вечер в Париже. Но самое интересное происходило на поле.

Федерер смотрел матч в жёлто-зелёном шарфе. Фото: Фото Роджер Федерер замечен на финале Кубка мира по регби в атрибутике сборной ЮАР

Уже на второй минуте новозеландец Шеннон Фризел получил жёлтую карточку и на десять минут оставил свою команду в меньшинстве. За это время ЮАР вышли вперёд после двух точных штрафных Полларда, но потеряли хукера Мбонамби. К середине первого тайма Новая Зеландия чуть сократила отставание от соперника, но Поллард снова был точен. А на исходе первого получаса игры капитан новозеландцев Сэм Кейн получил красную карточку.

В Супер Регби красные карточки действуют не до конца игры, чтобы сохранить интригу, но на Кубке мира – 2023 использовали старые правила, и Новая Зеландия осталась до финального свистка без 15-го игрока. В какой-то момент даже показалось, что это удаление будто бы заставило All Blacks играть с куда большей отдачей, но на перерыв команды ушли при счёте 12:6.

Сборная ЮАР снова прошла по краю Фото: David Rogers/Getty Images

Сборная ЮАР снова прошла по краю

Начало второго тайма уравняло составы: на десять минут был удалён уже капитан ЮАР Колиси, но при рассмотрении его нарушения «бункер» оставил в силе жёлтую карточку, не переквалифицировав её в красную.

Правда, единственную попытку в этом матче новозеландцы всё равно занесли в меньшинстве. Бьюден Баррет положил, но Мо'унга промахнулся при реализации, поэтому южноафриканцы смогли сохранить минимальный перевес – 12:11.

Концовка матча вышла крайне напряжённой: был там и неудавшийся дроп-гол Полларда, и неточный штрафной. А ещё была жёлтая карточка одному из самых ярких четвертных в составе южноафриканцев – за прерывание атаки поле покинул Чеслин Колбе, и смотреть на него было по-настоящему больно.

Сложилось ощущение, что у себя в голове Колбе уже представил, как его команда проигрывает финал на последних минутах только потому, что им не хватает ещё одного игрока на поле. В какой-то момент он натянул регбийку на голову и просидел так до финального свистка. И нет, антигероем он так и не стал: действующие обладатели Кубка Уэбба Эллиса удержали преимущество в одно очко и впервые в истории стали четырёхкратными его обладателями.

Игрок матча Питер-Стеф Дю Туа скажет, что, похоже, его команде очень нравится драма: все игры плей-офф сборная ЮАР играла, будто финал, и все три выиграла с преимуществом лишь в одно очко. А капитан Колиси отдал должное новозеландцам: отметил, что, играя бóльшую часть матча в меньшинстве, они всё равно боролись до последней секунды, и это лучше всего демонстрирует, что это за команда. Ну а игроки All Blacks в послематчевых интервью говорили, что это просто не их день и что красная карточка Кейна не стала залогом проигрыша: моменты были, но они не использовали их в полной мере.

Сборная ЮАР на награждении Фото: David Rogers/Getty Images

Лучший матч лучшего турнира

Смотреть финал главного турнира четырёхлетия, в котором всё решает одно очко – огромное удовольствие. Месяц назад мне в Марселе довелось видеть матч ЮАР с бровки, и, в общем-то, не самая симпатичная по игре команда подкупала тем, что, несмотря на высочайший класс и статус действующих обладателей трофея, они выходили на поле, чтобы просто насладиться игрой в регби. Есть в них что-то олдскульное, времён регби любительского.

Несмотря на некоторые накладки, Франция провела отличный Кубок мира. Здесь даже на очные встречи двух команд второго эшелона собирался полный стадион. И если кто-то будет искать самые интересные матчи по регби, чтобы пересмотреть на досуге или показать тому, кто от этой игры далёк, то только со стадии плей-офф я могу предложить штук семь. Но финал всё-таки поставлю на первое место, хотя он был и не самым результативным.