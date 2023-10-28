Роджер Федерер замечен на финале Кубка мира по регби в атрибутике сборной ЮАР

Экс первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер попал в кадр трансляции финального матча Кубка мира по регби, проходящего в Сен-Дени (Франция) на «Стад де Франс».

На решающий матч турнира между командами Новой Зеландии и ЮАР швейцарский теннисист пришёл не один. В кадре с ним замечены жена Мирослава Вавринец и сын. Вся семья облачена в атрибутику «Спрингбокс», так как мама Федерера родом из ЮАР.

Роджер Федерер с семьёй на финале Кубка мира по регби Фото: Кадр из трансляции

Финальный матч Кубка мира по регби проходит на «Стад де Франс» в эти минуты. Обе команды, играющие в финале, выигрывали Кубок по три раза. После первого тайма счёт встречи был 12:6 в пользу ЮАР, но по ходу второго тайма «Олл Блэкс» сократили отставание и уступают 11:12.

Ранее на матче был замечен сербский теннисист Новак Джокович.