Состав символической сборной мира по регби удивил. Почему там почти нет южноафриканцев?

Сразу после финала Кубка мира по регби – 2023 Международная федерация World Rugby наградила лучших.

Отмечали заслуги за прошедший год, а не только за выступления на регбийных полях турнира во Франции.

Кто же стал лучшим, по мнению экспертов?

Грузин попал в Зал славы

В Международный зал славы регби, существующий с 1997 года, были введены выдающиеся регбисты прошлого: новозеландец Дэн Картер, француз Тьерри Дюсатуа, аргентинец Хуан Мартин Эрнандес, южноафриканец Брайан Хабана и австралиец Джордж Смит. Особыми наградами за вклад в развитие регби отметили бывшего капитана ЮАР Джона Смита за его работу после завершения карьеры и бывшего президента Союза регби Грузии Георгия Нижарадзе. Сам Нижарадзе на почётной церемонии отметил, что это награда не только его, а всех, кто был на этом посту до него и будет после, и что благодаря совместной работе маленькая и прекрасная страна Грузия стала заметной точкой на регбийной карте мира, а регби – частью грузинской идентичности.

За вклад в развитие регбийного судейства отметили наградой ирландца Дэвида Макхью, который работал на трёх Кубках мира в период с 1995 по 2003 год. Сейчас он занимается обучением и менторством нового поколения судей.

Награду «Регби для всех» получила британская инициатива SOS Kit Aid. Фонд действует уже больше 20 лет и помогает более чем 55 союзам – членам World Rugby. А началось всё с того, что в начале нулевых отец одного юного игрока был в Румынии и увидел тренировку маленьких местных регбистов, одетых в ужасную игровую форму. Он подумал, что лично у него дома уйма старой формы и бутс в неплохом состоянии, а если поспрашивать друзей – так и несколько команд можно одеть. Позже к этой инициативе подключились профессиональные клубы и национальные союзы, так что теперь где-нибудь в Танзании на внутренних соревнованиях вполне можно увидеть команды, щеголяющие в почти новой форме сборных Англии или Шотландии.

В сборной мира — только один представитель ЮАР!

Ну а теперь к самому интересному. Лучшую попытку года занёс шотландец Духан ван дер Мерве 4 февраля в матче с Англией. Получив после бокс-кика англичан пас на своей половине поля, он смог обыграть всю защиту соперников, да ещё и приземлить мяч в непосредственной близости от ворот.

Права на видео принадлежат World Rugby. Посмотреть его можно на официальном Youtube-канале организации.

Лучшим игроком в регби-7 был признан аргентинец Родриго Исгро, чья сборная трижды по ходу сезона занимала первое место на этапах Мировой серии и трижды – второе. По итогам Аргентина взяла серебро сезона. У женщин же лучшей оказалась новозеландка Тайла Натан-Вонг, чья команда выиграла шесть из семи этапов прошлого сезона и один раз, на первом этапе, взяла серебро.

Игроком года по версии World Rugby был признан представитель Новой Зеландии Арди Савеа, чья надёжная игра в том числе в четвертьфинале Кубка мира с ирландцами позволила его сборной победить и пройти дальше.

Арди Савеа Фото: Hannah Peters/Getty Images

Дрим-тим составляли за весь год, так что из обладателей Кубка мира – 2023 туда попал лишь второлинеец Этзебет, уступивший Савеа звание игрока года.

Команда года — 2023 по версии World Rugby:

1. Сирил Бай (Франция)

2. Дэн Шихан (Ирландия)

3. Тэдг Ферлонг (Ирландия)

4. Эбен Этзебет (Южная Африка)

5. Скотт Барретт (Новая Зеландия)

6. Кэлан Дорис (Ирландия)

7. Шарль Олливон (Франция)

8. Арди Савеа (Новая Зеландия)

9. Антуан Дюпон (Франция)

10. Ричи Мо'унга (Новая Зеландия)

11. Уилл Джордан (Новая Зеландия)

12. Банди Аки (Ирландия)

13. Гарри Рингроуз (Ирландия)

14. Дамиан Пено (Франция)

15. Томас Рамос (Франция)

World Rugby Фото: Символическая сборная 2023 года

«Прорыв года» у мужчин взял новозеландец Марк Телеа.

Тренером года признали наставника ирландцев Энди Фаррелла. В прошлом выступавший за Англию (и отец нынешнего капитана сборной) Фаррелл был номинирован и в прошлом году, но 2023-й сложился для него ещё лучше: он взял «Большой шлем» в Кубке шести наций, и сборная Ирландии надолго заняла первое место в Мировом рейтинге. Беспроигрышную серию из 16 матчей смогли прервать только будущие финалисты Кубка мира – новозеландцы.