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Российский шахматист Андрей Есипенко проиграл решающую партию Grand Swiss — 2023 и не смог выйти в турнир претендентов

Российский шахматист проиграл главную партию своей жизни. Выпадет ли ему ещё такой шанс?
Дмитрий Кряквин
Андрей Есипенко
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Даже ничья выводила Андрея Есипенко в Турнир претендентов — 2024!

На острове Мэн завершился турнир Grand Swiss – 2023, или «Большая швейцарка», и теперь практически полностью сформировался состав участников следующего турнира претендентов, который пройдёт в марте в Канаде.

С большой вероятностью восьмёрка будет выглядеть так:

  1. Претендент-2023: Ян Непомнящий (Россия)
  2. Второй призёр Кубка мира: Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
  3. Третий призёр Кубка мира: Фабиано Каруана (США)
  4. Четвёртый призёр Кубка мира: Ниджат Абасов (Азербайджан) – из-за отказа победителя турнира Магнуса Карлсена
  5. Победитель Grand Swiss: Сантош Видит (Индия)
  6. Второй призёр Grand Swiss: Хикару Накамура (США)
  7. Обладатель самого высокого рейтинга на 1 января 2024 – без учёта тех, кто уже попал в турнир. Сейчас это Алиреза Фируджа (Франция)
  8. Лучший в зачёте FIDE Circuit: похоже, что это Аниш Гири (Нидерланды), но тут ещё впереди супертурнир Кубок Синкфилда, который оставляет шансы его преследователю Уэсли Со (США).
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Впрочем, у ФИДЕ в положении обычно всё так сложно и запутанно, что, возможно, появится какая-то дополнительная информация.

У женщин к участницам претендентского (где уже есть россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина) добавились индианка Рамешбабу Вайшали (сестра Прагнанандхи, а брат и сестра, одновременно выступающие в претендентских, – это уникальный случай) и Тань Чжунъи (Китай).

А ведь перед самым финишем турнира двое молодых россиян имели шикарные шансы увеличить представительство нашей страны в кандидатском. 21-летний Андрей Есипенко выступал блестяще и, выиграв в 10-м туре прекрасную партию у могучего иранца Пархама Магсудлу, лидировал перед последним днём. А 19-летняя Лея Гарифуллина, сокрушившая в турнире Александру Костенюк (экс-чемпионка мира выступает под швейцарским флагом), и соотечественниц Валентину Гунину и Полину Шувалову, – дышала в спины лидеров. На руку ей играло и то обстоятельство, что украинка Анна Музычук, занявшая в итоге второе место, вышла в претендентский ещё по итогам Кубка мира.

Есипенко очень мощно шёл по турнирной дистанции:
Сыграет ли второй россиянин в турнире претендентов? Есипенко в трёх партиях от путёвки!
Сыграет ли второй россиянин в турнире претендентов? Есипенко в трёх партиях от путёвки!

Однако на финише нашим восходящим звёздам не хватило опыта и крепких нервов. Увы, Есипенко не слишком повезло со жребием – он играл чёрными против Аниша Гири, с которым у него не всё благополучно – счёт личных встреч до партии был 4:1 в пользу голландца, которому жизненно важно было добыть пятую победу. Российский гроссмейстер с тренером подготовили очень интересную схему с жертвой пешки, но в решающий момент Андрей начал допускать неточности и быстро оказался в тяжёлой ситуации.

Grand Swiss — 2023. Открытый турнир. 11-й тур

Аниш Гири (Нидерланды) — Андрей Есипенко (Россия)

Эту партию для Есипенко можно называть главной пока партией в жизни – такой шанс добраться до турнира претендентов выпал ему впервые. Но поражение отправило его на третье место даже с лучшим дополнительным показателем. Теперь попасть в претендентский шансов почти нет, разве что кто-то вдруг откажется от участия, как в истории уже бывало. Безумно жаль, но Есипенко молод, возвращается в 2700, и он один из немногих, кому удавалось трижды обыгрывать Карлсена – у Андрея всё впереди, главное – не сдаваться!

Что касается Гарифуллиной, то её досадная осечка случилась в предпоследнем туре – Лея полностью переиграла экс-чемпионку мира Антоанету Стефанову (Болгария), и оставалось лишь несильно пробить в пустые ворота…

Grand Swiss — 2023. Женский турнир. 10-й тур

Антоанета Стефанова (Болгария) — Лея Гарифуллина (Россия)

Досадная ничья, видимо, настолько надломила Гарифуллину, что в последнем туре принцесса Лея (как её порой называют поклонники «Звездных войн») не стала белыми играть против грузинской шахматистки Лейлы Джавахишвили – а ведь победа в этой партии позволяла россиянке настичь Тань Чжунъи! В итоге Гарифуллина оказалась пятой, и, как Есипенко, в утешение получит солидный денежный приз, однако претендентская мечта пока остаётся мечтой.

Вообще, 2023 год стал для российских шахматистов годом упущенных возможностей – Ян Непомнящий прошёл в шаге от мировой короны, а теперь двое восходящих талантов, показав мощнейшую игру, немного недоработали на финише. Остается надеяться, что весь этот нефарт закончится вместе с уходящим годом. И в Канаде (а там предстоит невероятная мясорубка – соперники того же Яна будут мотивированы как никогда из-за самоустранения Магнуса) богиня шахмат Каисса уже будет на стороне российских игроков.

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