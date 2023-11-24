В ФШР сожалеют об отказе Карякина от участия на турнире ШОС

В руководстве Федерации шахмат России (ФШР) сожалеют об отказе гроссмейстера Сергея Карякина выступать за сборную страны на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ФШР Александра Ткачёва.

«У Сергея другие приоритеты: он сослался на участие в коммерческом турнире. Очень жаль, что один из сильнейших гроссмейстеров страны не находит время и не принимает приглашения ни участвовать в Суперфинале чемпионата России, ни играть за сборную в турнире стран ШОС, где нам будет позволено выступить с флагом и гимном. Однако мы верим, что наша команда добьётся высоких результатов», – приводит слова Ткачёва ТАСС.

Кроме того, функционер озвучил состав сборной России на турнир ШОС.

«Состав команды России на турнир ШОС сформирован: это чемпион мира по рапиду-2018, чемпион России — 2022 Даниил Дубов, один из сильнейших шахматистов нового поколения Андрей Есипенко, недавно блестяще выступивший в «Большой швейцарке», и действующая чемпионка страны по быстрым шахматам Анастасия Боднарук. Капитан – один из сильнейших тренеров России Александр Рязанцев».

Напомним, в марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине, в мае 2023 года ФИДЕ вернула его в рейтинг. Гроссмейстер заявлял, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.