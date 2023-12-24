«Я бы сыграл со Скарлетт Йоханссон». Испанский гроссмейстер — о ярких шахматных событиях

В середине декабря в Москве прошёл статусный турнир «Шахматные звёзды 3.0», традиционно собравший мощный состав участников. В борьбу за главный приз включились не только топ-игроки из России – Карякин, Артемьев, Грищук, Горячкина, Лагно, но и сильные иностранные шахматисты. Одним из гостей турнира стал испанский гроссмейстер из мирового топ-100 Франсиско Вальехо, который вот уже более 20 лет входит в элиту мировых шахмат.

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Франсиско прокомментировал самые актуальные шахматные события последних недель: не обошёл стороной и развязку скандала Карлсен – Ниманн, и громкие расследования Владимира Крамника о читерах.

«Мне не нравится, что спорт смешивают с политикой»

– Франсиско, как вам турнир «Шахматные звёзды»?

– Это один из лучших турниров, в которых я когда-либо принимал участие. Я играю в шахматы 35 лет, мне есть с чем сравнивать, и все три турнира были очень хорошо организованы. Здесь просто отличная атмосфера.

– Для вас это в большей степени опыт, общение и возможность заработать?

– Всё вместе! Здесь и соперники хорошие, и призовые (улыбается).

Франсиско Вальехо Фото: пресс-служба турнира «Шахматные звёзды»

– Как вам московская зимняя погода? У нас рекордные снегопады.

– Конечно, мне нравится более тёплая погода. Но Москва зимой – достаточно красивый город. Это полностью компенсирует мороз за окном.

– Не переживаете, что приехали в Москву? Вас ведь могут за это упрекнуть.

– Для меня не будет каких-либо последствий. «Шахматные звёзды» не находятся под санкциями. Да, я родился в Испании, люблю эту страну, но уже давно там не живу. Там, где я сейчас, никаких проблем с въездом в Россию нет. К тому же моя страна никогда не оказывала мне большой поддержки. Думаю, они не могут контролировать мои перемещения. Плюс ко всему Испания покупает много различных ресурсов у России. Я не понимаю, почему в таком случае я не могу приехать сюда на турнир?!

– Российская шахматная школа – одна из основных в мире. Но сейчас представители этой школы выступают без флага. Это нормально?

– Конечно, мне не нравится, что спорт смешивают с политикой. Это две разные вещи.

– Как вам соперничество с российскими шахматистами? Кого можете выделить? Ну и из советских чемпионов кого считаете лучшим?

– Сложный вопрос. Из России и Советского Союза было очень много сильных игроков. Мне больше всех нравится Михаил Таль. У него был необычный стиль игры. Да и сам по себе он был необычным. Его ведь недаром называли инопланетянином.

– Можно ли сказать, что таких игроков, как Таль, больше не будет?

– Нет, сейчас есть такие же талантливые игроки. Но тем не менее шахматы сильно поменялись с тех времён. Тогда уровень был другим. Сейчас же шахматы стали более академическими из-за большого количества компьютерных анализов, подготовки. Они эволюционировали.

– В последние годы невероятно ощутимым стало присутствие искусственного интеллекта в этом виде спорта. Задумывались ли вы о том, что ИИ может погубить шахматы, а человек останется ни с чем в такой ситуации?

– Нет смысла этого бояться. Компьютер уже играет намного сильнее, чем человек. Это то же самое, что соревноваться в беге с автомобилем или велосипедом. В этом нет смысла. А люди как играли друг с другом, так и будут играть. Ничего не случилось, несмотря на мощь компьютера.

– Будущее за быстрыми шахматами?

– Трудно сказать. Думаю, что контроль времени будет сокращаться. Но всё равно классические шахматы будут жить. Никуда не денутся игроки, которые хотят как можно глубже погрузиться в позицию. А быстрые шахматы всё-таки более динамичные, и в них больше импровизации.

«Игра Магнуса «на расслабоне» — это нормально»

– Все подозревали в мошенничестве Ниманна, а в итоге штраф за необоснованное снятие с Кубка Синкфилда получил Магнус. Правильно ли ФИДЕ его оштрафовала? Можно ли считать, что он такой относительно небольшой ценой привлёк внимание к теме читерства?

– Я не задумывался об этом. Считаю, что турнир должен проводиться более серьёзно, чем это было в Сент-Луисе. Игроки должны проверяться с помощью металлодетектора, должны быть и другие античитерские меры. Но в то же время просто так обвинять человека нельзя. Я могу сказать, что он читер, но какие у меня есть доказательства?

– Видели ли вы обвинения Крамника в отношении Ниманна и Накамуры? Что думаете по этому поводу?

– Я не знаком со всем исследованием Крамника, только частично. Он в чём-то прав. И не только насчёт Ниманна, но и многих других игроков. Статистика показывает, что они играли слишком сильно, выше своего уровня. Но читерство проблематично доказать. Когда человек играет из дома, очень трудно ему что-то предъявить за компьютерные подсказки, если они были. Также я считаю, что Крамник неправ в ситуации с Накамурой. Хикару всё-таки очень сильный игрок. Он настоящий мастер интернет-блица.

– Какое решение проблемы читерства вы можете предложить?

– ФИДЕ должна более серьёзно подходить к офлайн-турнирам. Нужна проверка с помощью металлодетекторов, должны использоваться глушилки. Это снизит риск мошенничества. А если говорить про онлайн-игры, то контролировать ситуацию здесь очень-очень трудно, если только игрок не будет играть в каком-нибудь шахматном клубе. Есть ещё такая идея: поставить в доме перемещающегося робота с камерами и динамиками, которые могут реагировать на звуки. Возможно, это снизит количество мошенников. Но эту идею трудно реализовать.

– Вы лично готовы пожертвовать личными границами ради общего блага?

– Я готов к этому. Это не сильно нарушает личные границы. Камеры можно включать только во время игр. Ничего страшного здесь нет.

Франсиско Вальехо Фото: пресс-служба турнира «Шахматные звёзды»

– Кстати, раз уж мы заговорили про онлайн-шахматы. Как вы относитесь к философскому подходу Карлсена к жизни сейчас? Он пять раз выиграл титул, устал от борьбы в классике и теперь позволяет себе играть с пивом в комнате для стримов. Нормально ли это? Нужен ли нам всем такой пример?

– Я думаю, что такие шоу – это не всерьёз. Но в целом Магнус очень долгое время был чемпионом мира. Видимо, в какой-то момент он потерял мотивацию. Но он может делать всё, что угодно! А сам факт игры в Титульном вторнике «на расслабоне» – это просто развлечение, это нормально.

– Продолжим тему чемпионов. Имеет ли Дин Лижэнь моральное право не выступать такое долгое время? Нужен ли нам такой чемпион?

– Это грустная ситуация. Но, насколько я знаю, у него есть некоторые проблемы со здоровьем. Думаю, в этом и причина его отсутствия. Он, конечно, обязательно вернётся.

– Назовите двух человек с которыми вам хотелось бы сыграть в шахматы. Один из них будет мировой знаменитостью, а другой – великим шахматистом прошлого.

– Если мы говорим о ветеранах шахмат, то моим соперником мог бы стать Роберт Фишер. Я бы с удовольствием с ним сыграл. Это один из величайших игроков в истории. А из знаменитостей я бы предпочёл сыграть со Скарлетт Йоханссон (смеётся).

– Вы будете поддаваться Скарлетт Йоханссон?

– Нет! Я никогда не поддаюсь. Даже когда играю против детей. Шахматы – это серьёзная игра, где всегда надо действовать в полную силу.