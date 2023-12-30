Россиянка стала двукратной чемпионкой мира по шахматам. Игра Гуниной — невероятная мощь!

Мужчины боролись с Магнусом Карлсеном, но лишить его короны помешала скандальная ничья между Непомнящим и Дубовым.

Чемпионат мира по блицу в Самарканде (Узбекистан) закончился настоящей доминацией российских спортсменов. В последний день наши гроссмейстеры, выступающие под флагом ФИДЕ, сумели завоевать ровно половину из двух комплектов разыгрывающихся наград – золото, серебро и бронзу!

Магнус — чемпион мира. Да, опять!

В мужской части турнира явным фаворитом выглядел шестикратный чемпион мира по молниеносной игре норвежец Магнус Карлсен, однако поход за седьмой победой не стал для скандинава лёгкой прогулкой. После серии ничьих в середине исполинской дистанции в 21 тур Магнус проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву, и ситуация для него серьёзно осложнилась – у Карлсена на руках и ногах висели многочисленные конкуренты.

И тут, как часто бывало, у норвежского исполина словно открылось второе дыхание – он выиграл целых шесть партий подряд у соперников с рейтингами 2700 и выше, в итоге финишировав на чистом первом месте с 16 очками из 21 возможного! Мировой лидер выигрывал эндшпиля на любой вкус.

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Чемпионат мира по блицу — 2023. 18-й тур

Российские гроссмейстеры дали настоящий бой лидеру мировых шахмат – Даниил Дубов и Владислав Артемьев до последнего пытались зацепиться за делёж первого места, который давал право на дополнительный матч с Карлсеном за корону. Но, увы, Дубов отстал от Магнуса на пол-очка, а Артемьев – на очко. Однако в таком фантастическом по силе составе второе и третье место, несомненно, результат исключительный. Позади остались многие претенденты и участники матчей на первенство мира!

Магнус в итоге покидает Самарканд в статусе пятикратного чемпиона мира по рапиду и семикратного – по блицу! Это, честно говоря, просто фантастика.

Ян Непомнящий занял в итоге пятое место, в топ-20 лучших финишировали молодые Рудик Макарян и Володар Мурзин, наделал шороху 13-летний Артём Усков, очередных гроссмейстеров обыграл восьмилетний Рома Шогджиев – безусловно, россиянам есть чем похвастаться по итогам турнира!

Скандальная ничья Непомнящего и Дубова

Единственной ложкой дёгтя в бочке меда оказался скандал, разразившийся после неоднозначной партии Даниила Дубова и Яна Непомнящего.

В 11-м туре Даниил и Ян исполнили «танец с конями» по всей доске и на 12-м ходу согласились на ничью, когда кони вернулись в свои «стойла». Главный судья Иван Суровы из Словакии (отмечу, что это квалифицированный арбитр, но далеко не такой опытный шахматист с рейтингом 1973) увидел эту партию только во время 12-го тура. Он дождался окончания партий Яна и Даниила, после чего объявил гроссмейстерам, что, по его мнению, это договорная партия, ввиду чего он засчитывает Дубову и Непомнящему поражение.

Даниил Дубов (Россия) — Ян Непомнящий (Россия)

Чемпионат мира по блицу — 2023. 11-й тур

Российские гроссмейстеры подали протесты, но Апелляционный комитет, возглавляемый мужем экс-чемпионки мира Александры Костенюк, гроссмейстером Павлом Трегубовым (Франция), после многочасового заседания отклонил их жалобу на действия главного судьи. Мнения экспертов разделились – кто-то утверждал, что действия гроссмейстеров возмутительны и наносят ущерб имиджу шахмат, а рефери абсолютно прав. Иные возражали, вопрошая – а чем такая ничья хуже других расписных ничьих, которых в турнире были десятки? И почему некогда не дисквалифицировали Карлсена и Накамуру за их знаменитое король е2 – король е7? И вообще, есть ли в шахматах орган, который может найти управу на арбитра?

Так или иначе – Даня и Ян потеряли по важнейшей половинке очка. Их наличие позволяло бы Непомнящему бороться за медаль, а Дубову – вообще играть дополнительный матч с Магнусом!

Мне кажется, изначально необходимо прописать в правилах что-то на этот счёт. Ну хочет человек походить королём по доске – пусть из своего дохода в соревновании сдаст $ 5 тыс. в призовой фонд и ходит себе на здоровье! А объяснение, что этим мы поставим по нулю, а этим – не поставим, потому что они не окончательно опозорили имидж шахмат – это выглядит не слишком убедительно. Где вообще эта грань наказуемого позора?

После соревнования оба попавших под санкции гроссмейстера опубликовали обстоятельные посты в интернете, где прошлись и по организации турнира (туры шли невероятно долго, но тут узбекская сторона не виновата – они на этих чемпионатах мира по рапиду и блицу почему-то всегда затяжные), и про другим многочисленным нюансам, однако, увы, закон суров – но закон.

Даниил Дубов Фото: fide.com

Россиянка выиграла чемпионат мира!

А в женском турнире спустя 11 лет после своей прошлой победы (на ЧМ-2012) чемпионкой мира стала Валентина Гунина. Валя – исключительный специалист по молниеносной игре, на пике её рейтинг пересекал отметку 2600, она обыгрывала многих мужских супергроссмейстеров. Иногда кажется, что Гунина в блицевских «напал-защитил» просто видит доску и варианты насквозь.

Ход россиянки в турнире был невероятно могучим – 9,5 из 10, потом 12 из 14! Конкурентки намного отстали, но стоило Гуниной проиграть китаянке Чжу Цзиньэр, как сразу позади неё оказалась экс-чемпионка мира Александра Костенюк, которая ныне представляет Швейцарию. Но у Вали хватило воли и сил провести заключительный отрезок без срывов. 14 из 17 – просто невероятно! Второй оказалась Костенюк, Чжу Цзиньэр – третья.

Александра Костенюк (Швейцария) — Валентина Гунина (Россия)

Чемпионат мира по блицу — 2023. 6-й тур

Екатерина Лагно оказалась на пятой строчке, Александра Горячкина закончила турнир 11-й – кому-то такой результат может показаться скромным, но ясно, что наши дамы (да и Ян Непомнящий) должны разумно использовать свои новые идеи, имея в виду апрельский турнир претендентов в Канаде.