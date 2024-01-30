Дин Лижэнь уже не в моде. В Китае вырастили нового лидера мировых шахмат!

Новая элита мировых шахмат

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) завершился первый супертурнир года – Tata Steel, итоги которого показывают, как меняется элита мировых шахмат. Первое место по итогам кругового турнира разделили Вэй И (Китай), Доммараджу Гукеш (Индия), Аниш Гири (Нидерланды) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан). Все набрали по 8,5 очка из 13 возможных.

Все триумфаторы проявили на финише характер и волю к победе – каждый выиграл свой заключительный поединок. Доммараджу Гукеш обыграл Пархама Магсудлу (Иран), Вэй И нанес поражение Сантошу Видиту (Индия), Нодирбек Абдусатторов переиграл Александра Донченко (Германия), а Аниш Гири разгромил хозяина поля Макса Вармердама.

Согласно правилам, между победителями был сыгран тай-брейк за первое место в формате нокаут-турнира с контролем времени «3+2».

В полуфинальном матче между Вэй И и Абдусатторовым победу со счётом 1,5:0,5 одержал китайский гроссмейстер. Гири и Гукеш обменялись ударами и продолжили выяснять отношения в партиях «внезапной смерти» до первой победы. Первым выиграл чемпион из Индии – он и вышел в финал.

Первая партия финала между Гукешем и Вэй И закончилась вничью. А во второй сильнее был игравший чёрными Вэй И. Он и забрал первый приз.

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Вэй И (Китай)

Tata Steel Chess – 2024. Финал тай-брейка, вторая партия

В текущем рейтинг-листе 24-летний Вэй И вошел в мировую десятку – он сейчас находится на девятой строчке. Аниш Гири поднялся на пятое место. Нодирбек Абдусатторов и Доммараджу Гукеш уже находятся на 15-й и 16-й позициях, и их прорыв в десятку остается только вопросом времени.

У Яна и Дина не лучшие времена

А вот соперникам по матчу на первенство мира 2023 года турнир вряд ли можно занести в актив. Россиянин Ян Непомнящий пребывает в поисках идеальной формы перед кандидатским турниром в Канаде и финишировал с 50-процентным результатом. А чемпион мира Дин Лижэнь, прервавший своё более чем полугодовое затворничество вообще финишировал в минусе (6 очков из 13). Такого у лучших игроков мира и не припомнишь.

Дин в 3-м туре сумел обыграть Гукеша, но развить успех ему не удалось: далее последовали поражение от Прагнанандхи (Индия), Фируджи (Франция) и тяжелый нокдаун в принципиальной дуэли с Непомнящим.

Силясь поправить положение своих дел, чемпион чёрными изо всех сил пытался обыграть не столь опытного голландца Вармердама, замкнувшего в итоге турнирную таблицу. С напором проведя сложный эндшпиль, китайский исполин в итоге добрался до выигранного ладейного окончания, но тут последовала комедия ошибок – Дин Лижэнь зевнул патовую защиту и в итоге всё-таки выиграл партию лишь потому, что у молодого противника в конце задрожали руки, и он проиграл совсем уж ничейную позицию.

Чемпиона мира списываем?

Похоже, что на фоне проблем и неудач действующего чемпиона мира в Китае появляется новый лидер, на которого будут делать ставку. Вэй И родился 2 июня 1999 года в китайской провинции Цзянсу, на берегу Жёлтого моря. Один из самых известных вундеркиндов в истории шахмат уже в восемь лет сделал ничью против сильного гроссмейстера Чжоу в командном чемпионате Китая.

Затем Вэй последовательно выиграл школьный чемпионат мира, чемпионат Азии и чемпионат мира до 12 лет, а также стал четвёртым в истории среди самых молодых гроссмейстеров. Как номинант президента ФИДЕ Вэй И был допущен до Кубка мира – 2013, где сенсационно выбил из борьбы Яна Непомнящего и Алексея Широва. На том турнире 13-летний талант пересёк отметку 2600, став самым юным «шестисотником» в истории шахмат.

Вэй И Фото: FIDE

Череда успехов продолжалась: Вэй И дебютировал в составе китайской сборной на Олимпиаде в Тромсё в 2014 году. Восточная дружина тогда впервые завоевала золотые медали, а их запасной набрал 4 из 5. Молодой талант продолжал наступать, его рейтинг перевалил за отметку 2700, новый мировой рекорд – он стал самым молодым в мире и здесь. В составе китайской команды Вэй И выиграл ещё и чемпионат мира, набрав 7 из 9 и взяв золото в индивидуальном турнире на доске. Вскоре юный герой стал ещё и самым молодым чемпионом Китая в истории.

Тогда, в 2015 году, многие эксперты считали, что именно 16-летний Вэй И в ближайшем будущем станет соперником Магнуса Карлсена.

И даже Дин Лижэнь философски рассуждал об успехах своего главного конкурента в китайских шахматах: «Я лишь тонкий ручеёк или небольшой холм на его пути, и для него это всего лишь вопрос времени. Он обгонит меня, точно так же, как я раньше обгонял других игроков. Это вполне естественно».

Но после этого вундеркинд внезапно почти на десятилетие ушел в тень.

Нет, он достойно играл, держал свои позиции, оставался уверенным вторым номером Китая и успешно выступал за сборную Поднебесной в командных турнирах. Но сумел собраться на новое восхождение лишь тогда, когда Дин Лижэнь выиграл титул и китайские спортсмены сумели свободно выезжать на турниры после снятия ряда ограничений по коронавирусу в стране.

К слову, перед Вейк-ан-Зее в Китае прошёл Кубок страны, призванный помочь чемпиону мира набрать форму. И там Вэй И обыграл Дин Лижэня со счётом 3:1! Впрочем, для больших свершений ему нужно проделать ещё долгий путь. Если он хочет показать свою силу всему миру, то должен настраиваться на попадание на турнир претендентов в ещё далёком 2026 году.