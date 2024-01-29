На шаг ближе к Олимпиаде. Садулаев и другие российские борцы показали мощь в Красноярске

В Красноярске завершился Кубок Ивана Ярыгина – 2024. Это ключевой турнир в свете приближающейся Олимпиады в Париже, на которую борцы явно намерены ехать. Поэтому внимание поклонников вольной борьбы было приковано к олимпийским весовым категориям, а центральным событием стало возвращение лидера сборной России Абдулрашида Садулаева.

31:3. Чемпионский уровень!

Как и ожидалось, победителем в весовой категории до 97 кг стал Абдулрашид Садулаев. В финале двукратный олимпийский чемпион одолел Шамиля Мусаева со счётом 5:2. Это было более чем убедительно.

Абдулрашид Садулаев Фото: РИА Новости

Равно как и путь капитана к главной схватке. За весь турнир его общий счёт заработанных и проигранных баллов – 31:3. Чемпионский уровень. Даже в полуфинале Садулаев не отдал Авусайману Хабиле из Китая ни балла – 6:0.

А ведь ещё осенью Садулаев получил травму шеи, из-за которой не смог побороться за золото чемпионата мира – 2023. По словам спортсмена, лечение и последующее восстановление могли затянуться на полгода. По крайней мере, это рекомендовали врачи. Но ждать так долго было нельзя. Уже через месяц после операции Садулаев начал готовиться к новому сезону.

«Всё уже позади. На последних сборах перед турниром уже чувствовал себя очень хорошо. Мне нужна была соревновательная практика. Здесь провёл четыре хорошие схватки. Это хороший старт перед чемпионатом Европы», – отметил Садулаев в интервью Вячеславу Абдусаламову.

«Я не до конца себя раскрыл»

Ярыгинский турнир запомнился и возвращением на международную арену Артура Найфонова. Прошлый сезон бронзовый призёр Токио-2020 считает провальным. Травма бедра и поражение на чемпионате России не позволили опытному борцу попасть в состав сборной на чемпионат мира в Белграде.

Но 2024-й начался как нельзя лучше. В финале в весе до 86 кг Артур Найфонов превзошёл Арслана Багаева — 3:1. Результаты этой очной схватки говорят сами за себя. 20-летнему Багаеву в олимпийский год будет очень непросто сохранить место в сборной, ведь на кону путёвка в Париж. И здесь Найфонов настроен серьёзно: это гештальт, который нужно закрыть.

«Сильный осетин, – охарактеризовал Найфонов соперника. – Мы из одного района. Помню, как в его возрасте тоже имел бешеное желание выступать. Хорошо, что он есть. Соперничество с ним меня подстёгивает.

Что мне нужно для побед? Я не до конца себя раскрыл. Нужно это сделать. Не могу высвободить свои возможности. Сейчас борюсь не на пределе, но это придёт. Спасибо тренерам, которые верят в меня больше, чем я сам».

Угуев тоже в порядке

Всё отлично и у олимпийского чемпиона Заура Угуева. Для него это уже четвёртая победа на ярыгинском турнире. В финале он одолел Мусу Мехтиханова (4:1).

«Мне противостоял очень достойный соперник. Видно, как он хотел выиграть. На пути к финалу он показал хорошую борьбу, боролся до конца, убрал и Гамзатова, и Идрисова, – рассказывал Угуев пресс-службе ФСБР.

В оптимальной ли я форме? Пока нет. Знаете, даже после того как я вышел с ковра, мне хочется ещё побороться. В целом скажу одно: лучше на мире проиграть, при этом выполнив план-минимум – лицензия завоевана. Выводы сделаны, у меня к себе были повышенные требования здесь, в Красноярске, и я рад той борьбе, которую показал на данном этапе».

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А что в других категориях?

В весе до 65 кг всё не так однозначно. Здесь победил Гаджимурад Рашидов, который в Токио стал третьим. После Игр у спортсмена случился спад, и за это время успели появиться соперники, с которыми ему предстоит конкурировать за место в сборной России, в том числе и на олимпийском турнире.

Победить россиянина в финале турнира в Красноярске очень хотел монгольский борец Тумур-Очир Тулга, но всё тщетно.

Однако стоит отметить, что не смог выступить Шамиль Мамедов, завоевавший лицензию на Олимпиаду-2024. И для Рашидова это огорчение.

«Очень рад выиграть ярыгинский турнир спустя шесть лет. А как ждали моей победы на крупном турнире мои болельщики – папа, брат, родственники! Так получилось, что после бронзы на Олимпиаде я не выигрывал престижные соревнования, и сегодняшняя победа придаст уверенности.

Гаджимурад Рашидов Фото: РИА Новости

У меня есть и внутри страны достойные соперники, братья, уважаю их как младших. Уверен, что на Олимпиаде в нашем весе мы будем бороться за золото, кто бы ни поехал в Париж. Жаль, что в силу определенных обстоятельств здесь не выступали Шамиль Мамедов и Ибрагим Ибрагимов, хотелось бы с ними встретиться», – резюмировал Рашидов.

Ориентир для Сидакова

Теперь к весовой категории до 74 кг. Из-за травмы ярыгинский турнир пропускал Заурбек Сидаков. Зато был его соперник по прошлой Олимпиаде: в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) проиграл россиянину в борьбе за золотую медаль. Но сейчас он настроен взять реванш и показывает Сидакову свою решимость. В финале белорус одолел россиянина Давида Баева со счётом 3:2. Казалось, Баев вот-вот переломит ход встречи, но Кадимагомедов оппонента к себе не подпустил. Это была глухая оборона.

А вот в весовой категории до 125 кг какой-то значимой интриги так и не получилось. В финале должны были сражаться Зелимхан и Анзор Хизриевы. Но последний получил травму, и победа досталась Зелимхану.

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Однако интересно там совсем другое. Третье место занял китайский борец Чживэй Дэн. И главному тренеру сборной КНР – советскому борцу, олимпийскому чемпиону и трёхкратному чемпиону мира Анатолию Белоглазову – теперь придётся исполнить данное перед турниром обещание. Накануне соревнований он сказал, что если хоть один из его подопечных попадёт в тройку призёров, то он съест свои борцовки. Исполнит ли?

Следующая остановка – Бухарест

После турнира в Красноярске сборная России начнёт подготовку к чемпионату Европы, который с 12 по 18 февраля пройдёт в Бухаресте (Румыния). Это ещё один промежуточный старт перед апрельской олимпийской квалификацией. Континентальное первенство покажет расстановку сил в тех весах, где пока нет полной ясности.

«Самое главное – это то, что обошлись без травм. Видно, как набирает Абдулрашид Садулаев. Чувствовался запас. Естественно, он поедет на чемпионат Европы. В ближайшее время у нас начинается сбор в Новогорске. Будем готовиться к чемпионату Европы. Там пройдут схватки и определимся с теми, кого повезём в Бухарест», – подвёл итоги турнира тренер сборной Хаджимурат Гацалов в беседе с Вячеславом Абдусаламовым.