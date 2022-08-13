«Нет сомнений, что в России используют допинг». Ярый критик нашего спорта завершил карьеру

Один из самых титулованных скелетонистов мира, 38-летний латыш Мартинс Дукурс объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Будучи спортсменом, Дукурс не раз резко высказывался о допинговых скандалах в России и признался, что был рад, когда узнал, что результат россиянина Александра Третьякова на Олимпиаде в Сочи аннулирован.

«Я и не думал, что так обрадуюсь»

О завершении карьеры многократный чемпион мира объявил в соцсетях:

«Я принял эмоциональное, но логичное решение. За 22 года всё превратилось в любимую привычку, но от такой жизни появляется усталость. Я переживал тяжёлые проигрыши, громкие победы, огромное волнение и привыкал к этому снова и снова. Чувство, вызвавшее зависимость, невозможно убрать, и уже понимаю, что буду скучать по соревнованиям.

Тяжело осознавать, что уже не в состоянии показать качественное выступление, это заставляет задуматься над логичным завершением карьеры. Мне всегда говорили не сдаваться, и я учил этому других, но иногда нужно остановиться, чтобы принять новые жизненные вызовы», – написал Дукурс.

Мартинс Дукурс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Напомним, после обвинения скелетониста Александра Третьякова в манипуляциях с допинг-пробами именно Мартинсу Дукурсу, занявшему второе место, должно было перейти золото Олимпиады-2014.

Тогда Мартинс признался, что был рад, когда узнал о том, что результат россиянина аннулирован и олимпийское золото достанется ему.

«Я представлял эту ситуацию в голове и не думал, что так обрадуюсь, но радость была большой. Посреди ночи у меня зазвонил телефон, я посмотрел, и всё стало ясно. Я сразу побежал в номер отца и обнял его. Конечно, на самой Олимпиаде я бы испытывал другие эмоции, но лучше поздно, чем никогда. Я уже полностью отпустил ситуацию и старался не думать об этом. Но когда отстранили российских лыжников, я начал верить, что что-то произойдёт».

Однако россиянин был оправдан, и латыш остался с серебряной наградой.

«Русские скелетонисты смотрят на нас с укоризной»

Также после публикации доклада Ричарда Макларена Мартинс Дукурс поддержал решение Международной федерации бобслея и скелетона перенести чемпионат мира – 2017 из Сочи в Германию. Он заявлял, что не хочет участвовать в турнире «не будучи полностью уверенным в том, что соревнуется в честных условиях и с честными соперниками».

«Мы хорошо себе представляли, что не являемся единственными из нашего сообщества, кто был возмущён всей сложившейся ситуацией. Любая трасса, кроме сочинской, является теперь для нас хорошей. Я удовлетворён решением IBSF, сумевшей взять на себя ответственность и перенести место проведения мирового первенства.

Русские скелетонисты, конечно, теперь смотрят на нас с укоризной, но мы им говорим — представьте себя на нашем месте. Как бы вы чувствовали себя и что делали бы в этом случае? Можно уже говорить о том, что решение было политизированным, но мы не хотели брать на себя лишний риск, отправляясь туда», – говорил Дукурс.

Мартинс Дукурс Фото: Adam Pretty/Getty Images

Громкие заявления Дукурс делал сразу после публикации доклада Макларена, когда доказательств вины Третьякова не было, хотя они так и не появились. Тем не менее в нечестности россиян латыш практически не сомневался, хотя и говорил, что Третьяков мог и не знать о том, что употребляет допинг:

«Увы, сомнений в том, что спортсмены сборной России употребляют допинг, почти не осталось. Я не могу ни в чём обвинять Третьякова. Но мы верим тем данным, которые приводит в своем докладе Макларен. Хотя я хорошо отношусь и к Александру лично, и к российским спортсменам вообще. Третьяков – замечательный парень. Очень скромный, спокойный. Если честно, когда узнал, что он может быть замешан в этой истории, не сразу смог эту информацию переварить. Понадобилось время, чтобы привести мысли в порядок.

Думаю, он мог даже не знать, что употребляет допинг. Если окажется, что Третьяков действительно замешан в этой истории, не исключено, что Александр просто стал заложником системы. В любом случае не мне об этом судить», — цитировал лучшего скелетониста Латвии «Советский спорт».

«Они и обманщики, и жертвы»

Перенос чемпионата мира – 2017 из России поддержал и главный тренер сборной Латвии по скелетону, а также отец Мартинса, Дайнис Дукурс. Он также резко осуждал действия российских спортсменов.

«Мы горды. Стали теми, кто всё это привёл в движение. Также рады за тех, кто нас поддерживал и был вместе с нами, хотя их и не было особенно много. С горы покатился маленький ком снега, а теперь он возрос до больших размеров. Есть ощущение, что сделали что-то хорошее. Не хотим возвращаться в Сочи и туда больше никогда не вернёмся. На трассу в Сочи не поедем и в том случае, если в будущем там будут проводиться этапы Кубка мира. То, о чём говорится в докладе руководителя комиссии ВАДА Ричарда Макларена, находится за гранью понимания. Россия переступила через все линии. Если для кого-то можно приготовить «чистые» анализы допинг-пробы, это значит, что кому-то их можно и подменить», – отмечал Дайнис Дукурс.

«Кем я считаю Александра Третьякова и других дисквалифицированных российских спортсменов? Они и обманщики, и жертвы. Спортсмены не могли не знать, что происходит. Моё мнение: в России была создана государственная система допинга, и они были встроены в эту систему», – говорил Дайнис.

«Для меня Россия — это не проблема»

Интересно, что даже после официального оправдания Третьякова окончательно отношения с российским спортсменом у Мартинса Дукурса не наладились.

Александр Третьяков Фото: РИА Новости

«Считаю ли я его виновным? Мне очень трудно ответить. Это у него надо спрашивать. Видимо, что-то там было, что-то там произошло. Но мне трудно сейчас обсуждать это. Общались ли мы после этого решения CAS? Особенно нет. Мы даже приветствуем друг друга еле-еле. Не знаю почему. Может быть, он думает, что мы затеяли эту тему. Но и себя надо поставить в нашу ситуацию и тоже посмотреть со стороны. Не так всё красиво выглядит.

Скажу откровенно: я верил в то, что было написано, и в то, что там был такой скандал. Но я сказал: я против такой системы. Если докажут, то виноват, а если не докажут, то это другое дело. Для меня Россия — это не проблема. Мы вместе тренировались с россиянами, они у нас выросли на базе в Сигулде, мы же 15 лет вместе выступали. Просто очень обидно», – цитирует Дукурса «РИА Новости».