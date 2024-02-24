В российских шахматах состоялась супербитва Крамник — Есипенко. Концовка удивила всех

С 18 по 22 февраля в Ростове-на-Дону прошло одно из самых долгожданных событий в мире шахмат. 14-й чемпион мира, 48-летний Владимир Крамник, уже официально завершивший свою славную карьеру, но с удовольствием участвующий в различных «лёгких» шахматных мероприятиях, проводил «матч дружбы» с лидером молодых шахматистов России Андреем Есипенко.

В чемпионском цикле 2023-2025 годов молодой донской гроссмейстер был в шаге от выхода в турнир претендентов – он долго лидировал в «Большой швейцарке», и лишь поражение в последнем туре от Аниша Гири перечеркнуло отборочную мечту Андрея. Тем не менее рейтинг Есипенко сейчас превышает 2700, и он – одна из главных надежд Федерации шахмат России, заключивший с 21-летним гроссмейстером контракт о помощи и поддержке.

Формат матча Крамник – Есипенко был необычен: шесть партий в рапид и аж 24 в блиц – экс-чемпион мира хотел повторить марафонскую дистанцию своего легендарного поединка против Гарри Каспарова* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), состоявшегося в конце 90-х в казино «Космос».

В южной столице поединок принимал самый шикарный отель города, а само соревнование привлекло огромное количество зрителей. В выходной Андрей Есипенко дал сеанс молодым спортсменам города и выиграл со счётом 14:1 (ничьих добились юный Ваня Белик и сын вашего автора Андрей Кряквин). А Владимир Крамник прочитал двухчасовую лекцию про свой жизненный путь и борьбу за мировую корону, а затем подробно ответил на все вопросы.

Перед матчем эксперты делали свои прогнозы, и большинство склонялось в сторону более опытного шахматиста. Крамник провёл перед матчем сбор, потом потренировался в игре против многократного чемпиона мира по блицу Александра Грищука, уступив с минимальным счетом 4,5:5,5. А последние результаты Андрея Есипенко с укороченным контролем не выглядели такими убедительными, как в классику – на чемпионате мира по рапиду и блицу в Узбекистане (конец 2023-го) донской шахматист сыграл не слишком удачно.

Первый игровой день (три партии в рапид) не определил лидера. После спокойной ничьей в первом поединке Крамник захватил инициативу во втором и сокрушил позицию соперника, но в третьей партии поторопился развить успех, поспешно пожертвовал ладью, при этом недооценив хладнокровную защиту Есипенко, – 1,5:1.5.

Во второй день чаша весов качнулась на сторону опыта. Андрей выпустил победу в четвёртой партии и сразу же оказался в нокдауне в пятом поединке – Владимир Крамник вновь последовательно провёл наступление.

Шестая партия оказалось очень нервной. Хозяин поля в начале действовал неудачно, но в осложнениях выравнял позицию. Однако Крамник не хотел мириться с ничьей, что в итоге привело к драматичной развязке.

«Матч дружбы». Андрей Есипенко — Владимир Крамник

Рапид, шестая партия. 19 февраля 2024-го

После такого страшного удара на стороне Владимира Крамника оказалось весомое преимущество. Он вёл 4:2, кроме того, по регламенту матча, если Андрей Есипенко отыгрывал эти два очка в блиц, то всё равно Крамник оказывался бы победителем – победе в рапид отдавалось предпочтение.

После выходного соперники начали состязаться с молниеносным контролем. Экс-чемпион мира продолжал действовать очень творчески, много жертвовал. А Есипенко со своим тренером гроссмейстером Александром Рязанцевым припас множество сюрпризов в дебютах, а кроме того, в цейтноте более молодой участник порой действовал куда более цепко.

Сначала Есипенко вышел вперёд на два очка, но Крамник сократил отставание. После девяти партий Андрей вёл со счётом 5:4, но Владимир Борисович имел все шансы отыграться, и тут произошла настоящая катастрофа.

«Матч дружбы». Андрей Есипенко — Владимир Крамник

Блиц, 10-я партия. 21 февраля 2024-го

Тяжелейшее поражение, после которого именитый гроссмейстер «поплыл» и проиграл ещё две заключительные партии. К восторгу местных болельщиков, Есипенко после 12 первых партий в блиц вёл 8:4 и во всём матче вырвался вперёд на два очка. Впрочем, учитывая приоритет рапида, Крамник имел шансы отыграться, в оставшихся 12 партиях ему нужно было взять семь очков.

Если смотреть ретроспективно, понятно, что Владимир Крамник уже в конце блица чувствовал себя неважно – он постоянно отходил умыться и принимал какие-то лекарства, отпросился с пресс-конференции в третий день. К огромному несчастью, на следующий день грянул гром – за два часа до начала 13-й партии в блиц экс-чемпиону мира стало совсем плохо.

Организатор турнира, президент Федерации шахмат Ростовской области Арутюн Сурмалян, вызвал бригаду врачей. Владимира Крамника решили не госпитализировать, но с ним постоянно дежурил врач, 14-му чемпиону мира поставили капельницы. Как стало известно, к вечеру ему стало лучше, с ним сразу же по телефону переговорили глава ФШР Андрей Филатов и первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков. Однако всё равно известному шахматисту ещё несколько дней требуется постельный режим.

Заболевший Владимир Крамник Фото: Из личного архива Владимира Крамника

Изначально организаторы надеялись доиграть матч, однако после разговора с врачами выяснилось, что это невозможно, тем более в ближайшие дни Андрей Есипенко уезжает в Москву играть крупный турнир «Аэрофлот Опен».

В связи с невозможностью завершить матч в запланированном формате главный арбитр Елена Половина объявила Есипенко победившим в матче со счётом 10:8 (2:4 + 8:4) без доигрывания оставшихся 12 партий в блиц.

К огромному сожалению, яркий поединок так и остался незавершённым. Донские организаторы желают здоровья Владимиру Крамнику, но уже объявлено, что Арутюн Сурмалян, вдохновлённый удачной игрой Андрея, будет искать нового суперсоперника для молодого шахматиста, а кроме того, надеется, что 14-й чемпион мира ещё посетит донскую столицу.