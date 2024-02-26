Олимпиада в Сочи была триумфом российского спорта. И мы до сих пор на первом месте!

10 лет назад в Сочи завершилась самая крутая зимняя Олимпиада в истории. Сборная России после оглушительного провала в Ванкувере стала лучшей на домашней Играх. С той поры по спортивному миру прокатилась волна обвинений, хейта и лишения наград, но российская команда осталась на первом месте по количеству завоёванных медалей. Не верите? Загляните в таблицу медального зачёта Сочи-2014 на сайте МОК.

Для всех Олимпиада в Сочи была разной.

Кто-то лучше всего запомнил победу фигуристов в первом в истории командном турнире, когда за общее золото бился даже травмированный Евгений Плющенко. Это непосредственно во время соревнований бушевала ярость по поводу того, что он занял чужое место и «слился» с личного турнира, но спустя годы всё представляется совсем иначе.

Кто-то вспоминает, как на Играх в Сочи кореец Виктор Ан заставил всю сборную России по шорт-треку прыгнуть выше головы и привёл команду к победе в эстафете, а Вик Уайлд каким-то нереально красивым образом выиграл два золота в слаломе в неведомом сноуборде. И мы все не верили тому, что такое действительно возможно, но это происходит.

Возможно вы, как и сотни тысяч болельщиков умоляли Антона Шипулина обыграть Симона Шемппа или вместе с Дмитрием Губерниевым срывали голос на финише мужского лыжного марафона, где тройного успеха добились Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов.

А может, у вас до сих пор перед глазами образ Юлии Липницкой в красном пальто – одно из ярчайших воспоминаний в мировом фигурном катании.

У каждого об Олимпиаде в Сочи свои воспоминания, свои эмоции. Хотя многие, наверное, уже говорят только о пресловутой дырке в стене антидопинговой лаборатории и беглом профессоре. Но для меня эти Игры стали триумфом российского спорта. Была проведена фантастическая подготовка во всех олимпийских видах. Там, где наши спортсмены никогда не добивались громких успехов, были натурализованы иностранцы, а российские спортсмены за ними тянулись. И дотянулись ведь до медалей!

А то, что случилось потом – это уже другая жизнь, которая не должна касаться сказки, написанной на глазах всего мира с момента объявления Сочи столицей Игр летом 2007 года по 23 февраля 2014 года, когда один из талисманов соревнований Мишка заплакал на церемонии закрытия.

Давайте вспоминать о ней только хорошее.