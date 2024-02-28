«Не ничья, а упущенная победа». Италия была очень близка к сенсации на Кубке шести наций

Третий раунд Кубка шести наций стартовал встречей Ирландии и Уэльса в Дублине. Уже на шестой минуте хозяева открыли счёт со штрафного, но дальше дело пошло туго: до середины первой половины встречи заработать ещё очки у них не получалось. Но перед перерывом прорвало: ирландцы занесли две попытки, сопроводив их точными реализациями. Первую затолкали схваткой после коридора на 5 м, вторая стала результатом командных действий: после 11 фаз ирландцы прогнали веер до края, который мяч и приземлил.

У валлийцев возможность заработать первые очки появилась лишь за пять минут до свистка на перерыв. Арбитр поставил штрафной в 22 м чуть ли не по центру ворот. Но вместо того, чтобы заработать верные три очка, команда решила играть на попытку. Занести не получилось: коридор валлийцы выиграли, однако ирландцы слишком надежно играли в защите.

Нынешняя сборная Уэльса уже известна тем, что во втором тайме может собраться и навязать борьбу. В этом матче она снова это продемонстрировала. Ирландцам пришлось нарушать правила: на 10 минут отправился отдыхать Бëрн, а сборная Уэльса получила сразу семь очков – штрафная попытка.

Долгое время держался счёт 17:7. Но ирландцы были ближе к тому, чтобы упрочить преимущество: сначала их красивую попытку не засчитали арбитры, но уже через 10 минут всё было сделано по правилам: защиту Уэльса поймали на ошибке и занесли по центру. Валлийцы пытались атаковать, особенно когда Ирландия осталась в меньшинстве, но очки набирали хозяева: после 16 фаз атаки в зачётку с мячом упал удалённый в первом тайме Бëрн.

Ирландия на первой строчке в таблице и уверенно идёт к ещё одному «Большому шлему». Хотя выхваченный на трибунах камерами Джонни Секстон выглядел довольно флегматично, да и сами игроки говорили, что хоть и заработали пять очков, но впереди много работы, и расслабляться рано.

Вторыми встречались в Эдинбурге сборные Шотландии и Англии. Принципиальное противостояние, в котором три последних раза сильнее были именно шотландцы. Ко всему прочему между этими двумя сборными разыгрывается Кубок Калькутты. Ещё в 1870-х в тогда Британской Индии активно пытались играть в регби, но в Калькутте сохранить команду не вышло. Её игроки собрали серебряные монеты и заказали у местных мастеров кубок, который в итоге подарили регбийному союзу Англии, наказав разыгрывать его каждый год в память об их клубе. На тот момент сборных сильнее Англии и Шотландии не было, так что с 1879 года именно эти две команды за него и борются, при этом хронология противостояния ведется аж с 1871 года!

Счёт в матче открыли англичане, после красивой атаки приземлив мяч в зачётке хозяев уже на четвёртой минуте. Форд точно пробил реализацию, а ещё через 10 минут был точен со штрафного. Но шотландцы сдаваться не собирались, и ещё до перерыва рослый крайний трëхчетвертной южноафриканского происхождения ван дер Мерве дважды ворвался в зачëтку гостей. При этом вторая попытка началась с совершенно детской ошибки англичан: мяч от игрока отлетел точно в руки сопернику, и не обработай шотландец мяч – была бы схватка. Расселл к точным реализациям добавил ещё и штрафной, и уже Англии пришлось догонять: Форд решился на дроп-гол и попал. В итоге на перерыв команды ушли со счётом 17:13 в пользу шотландцев.

Во втором тайме ван дер Мерве приземлил третью попытку, на скорости поймав мяч с отскока после удара ногой. На это англичане смогли ответить лишь штрафным Форда. До конца встречи дважды точно пробил со штрафных и Расселл, а англичане в заключение ответили одной попыткой. Впрочем, Шотландия всё равно одержала более чем уверенную победу, уже четвёртую кряду против англичан. А ещё этот матч стал красивыми проводами врача Джеймса Робсона, проработавшего со сборной Шотландии 30 лет.

Самое интересное осталось не то что на десерт, а прямо на последнюю десятиминутку встречи Франции и Италии. Первый тайм в Лилле начался для французов многообещающе: уже на шестой минуте попытка с реализацией, а затем ещё и Рамос точно пробил со штрафного. Буквально через пару минут после того, как счёт стал 10:0, французы нарушили правила метрах в 24 от своей зачётки. Итальянцы имели неплохую возможность набрать первые очки, но попробовали сыграть от коридора. Сам коридор забрать у них получилось, но последовала потеря. И лишь под занавес первого тайма, когда Италия вновь получила право на штрафной, Пэйдж-Рело чуть сократил отставание – 3:10.

После перерыва выяснилось, что по итогам совещания в судейском бункере Данти, нарушивший правила в самом конце первого тайма, был удалён до конца матча. Так что при возможности пробить штрафной полузащитник веера французов нанёс точный удар по воротам, сделав счёт 13:3.

Итальянцы сдаваться не планировали, играли на попытку и имели реальный шанс занести её на 47-й минуте. Однако болельщикам пришлось ждать ещё 13 минут до точного штрафного в исполнении полузащитника веера Гарбизи. Но и это было не всё: на 69-й минуте итальянцы сначала занесли попытку, а затем и сравняли счет, точно пробив реализацию – 13:13.

И вот тут началось задорное открытое регби с переходом мяча от одной команды к другой. Когда время уже вышло, французы получили на своей половине совсем не обязательный штрафной, и Италия оказалась крайне близка к победе над фаворитом. Но от поражения сборную Франции спасла штанга. «Трёхцветным» оставалось только выдохнуть, а итальянцам – после матча говорить о том, что это не ничья, а упущенная победа.