Скандальное решение судей на Кубке шести наций. Шотландию лишили попытки и победы?!

Попытка, которой не было

«Играть нужно так, чтобы результат не зависел от решения судей» – эта довольно простая истина обычно проговаривается тренерами вслух, когда дети только-только начинают играть против других команд и списывают свои первые поражения на необъективное судейство. После матча 2-го тура Кубка шести наций главный тренер сборной Шотландии Грегор Таунсенд эти слова своим далеко уже не начинающим подопечным повторил.

Что уж кривить душой, шотландцы действительно играли лучше французов. Они больше владели мячом и преодолели с ним больше метров. Да и счёт открыла именно сборная Шотландии уже на шестой минуте матча: попытку приземлил полузащитник схватки Уайт, а Расселл успешно пробил реализацию.

Матч Шотландия — Франция Фото: Stu Forster/Getty Images

Французы ответили штрафным и своей попыткой с реализацией. Расселл в первом тайме решил забирать все возможные очки – и дважды был точен со штрафных. А за несколько минут до свистка на перерыв удаление заработал французский перволинеец Атонио. Обошлось без красной, но Франции пришлось делать замены, чтобы состав схватки снова стал полным.

На перерыв команды отправились при счёте 13:10 в пользу Шотландии. Во второй половине встречи у них порядка семи минут сохранялось численное преимущество, но воспользоваться им не вышло. Да и вообще, счёт не менялся чуть ли не половину второго тайма. Лишь на 57-й минуте Рассел пробил штрафной – 16:10. А за 10 минут до финального свистка напомнил о себе тот самый 20-летний крайний трёхчетвертной Луи Бьель-Бьярри, которого тренерский штаб отправил на скамейку запасных после удаления Атонио: прорыв и попытка, плюс реализация Рамоса – и на табло уже 16:17.

На 76-й минуте Рамос снова точен, но уже со штрафного. Однако Шотландия сдаваться не собиралась и прижала гостей к их «зачётке». Когда время уже вышло, Расселл в отчаянном прыжке смог забрать мяч для своей команды, которая после девяти фаз атаки занесла победную попытку и начала радоваться ей.

Но тут слово взяли судьи. Арбитр Ник Берри заявил, что мяч не был приземлен, и обратился к судье видеоповторов. Чуть ли не пять минут с разных ракурсов на огромных экранах все наблюдали, как мяч соскальзывает с бутсы кого-то из французских игроков и приземляется в их «зачётке» нападающими Шотландии. Но в итоге рефери видеоповторов сказал, что не уверен в этом на все 100%, так что действительным было признано решение Берри – попытка не засчитана.

Это могла быть очень красивая волевая победа сборной Шотландии, но итоговый счет 16:20, и Франция набирает первые очки на турнире.

Англия еле справляется

После двух раундов к сборной Англии есть вопрос – а во что они вообще играют? Может быть, сказывается отсутствие многолетнего капитана сборной Фаррелла, но кроме как сумбурной игру родоначальников регби назвать никак не получается. В домашней встрече с валлийскими юниорами, где порой состав всей первой линии сборной Уэльса суммарно сыграл меньше матчей, чем каждый отдельно взятый оппонент в белой регбийке, англичане начали с того, что к 16-й минуте остались уже в 13 человек, да ещё и пропустили штрафную попытку, принесшую гостям сразу семь очков.

Правда, в меньшинстве англичане умудрились занести попытку: Бен Эрл, поднял мяч от схватки и словно бульдозером прошёлся по защите валлийцев. А Форд совершил какую-то детскую ошибку: готовясь к пробитию реализации, он сделал шаг влево, что соперники расценили как начало разбега. Судьи согласились с тем, что валлийцы имели право набегать на бьющего.

До перерыва сборная Уэльса занесла вторую попытку. Для её автора Алекса Манна это была вторая игра в карьере. А реализацию точно пробил Ллойд, вышедший в составе сборной аж в четвёртый раз. В итоге первый тайм завершился с уверенным перевесом молодого состава гостей – 14:5.

Во второй половине никто долго не мог набрать очки, но ближе к концу встречи всё-таки сказался опыт игроков схватки, его у англичан было в избытке, а валлийцам не хватало. Начались нарушения в статике, и после очередного выбитого в аут штрафного англичане красивой атакой веером заработали пять очков. При счёте 13:14 они активно атаковали и заставляли соперников ошибаться. Вероятно, двухметровому центру Мейсону Грэди, вышедшему на поле в регбийке сборной Уэльса в восьмой раз, не хватило опыта: он попытался сделать перехват, но в итоге – прерывание атаки, жёлтая карточка с удалением до конца матча и три очка со штрафного в исполнении Форда. Сборная Англии с трудом побеждает 16:14, а Уэльс снова зарабатывает бонусное очко защиты и симпатию от всех болельщиков регби: если они так играют сейчас, что же покажут, когда наберутся опыта?

Ирландия – фаворит турнира?

Самая предсказуемая игра 2-го тура прошла в воскресенье в Дублине. Главный вопрос для Ирландии сейчас: что же делать без Секстона? Джеку Кроули, которому в январе исполнилось 24, теперь нужно стать новым Секстоном. А это не так-то и просто! Кроули даже занес первую попытку в матче с Италией, но промазал реализацию. Впрочем, к перерыву Ирландия дома вела 19:0. Во втором тайме хозяева просто добивали соперника – 36:0. Сборная Ирландии в этом розыгрыше Кубка шести наций выглядит органичнее всех. Да, ещё играть и играть, но на победу Ирландии тянет поставить.