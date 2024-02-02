В регби стартует крутейший турнир — Кубок шести наций. Топ-команды бьются больше 100 лет!

Старейший турнир, из которого нельзя вылететь

С переводами названий турниров на русский язык вечно происходит какая-то неразбериха: Rugby World Cup часто величают чемпионатом мира, а Six Nations Championship – Кубком шести наций. Хотя по существу это никакой не кубок, а круговой турнир в пять туров. Команды проводят часть игр дома, а часть — в гостях, меняясь от сезона к сезону: допустим, в марте 2024-го Франция и Англия будут играть в Лионе, а в 2023-м они встречались в Лондоне.

Во многом поэтому чуть ли не до середины 1990-х не было даже никакого трофея. Сам турнир впервые был проведен в 1883 году, но носил тогда совершенно другое название и включал всего четыре команды: Англию, Уэльс, Шотландию и Ирландию. В 1910-м на пару десятилетий добавилась Франция, исключëнная в начале 1930-х: говорят, игроки получали деньги за игру в регби, а до 1995 года это возбранялось. С 1940-го по 1946-й было не до регби, как и в годы Первой мировой, а уже в 1947-м наций-участников стало вновь пять. Шестой участник добавился, когда турнир шагнул в новое тысячелетие: к ведущим регбийным державам присоединилась сборная Италии.

Сборная Франции по регби Фото: NurPhoto via Getty Images

Кубок шести наций – турнир сугубо коммерческий, этакий закрытый клуб (но не джентльменский, потому что, кроме мужчин, играют и женщины). Новички из Италии обычно завершают турнир если не на последней строчке, то где-то рядом. Долгое время они соревновались за «деревянную ложку» – метафорический приз команде, «завоевавшей» последнее место – с Шотландией, и регбийная общественность даже предлагала заменять последнюю команду турнира на первую из Кубка европейских наций (которой обычно оказывалась Грузия), но до этого не дошло. Как бы плохо ты ни играл и сколько бы раз последнее место ни занял, ты не вылетишь.

В 1993 году появился кубок, вручаемый победителю, но, кроме него, ещё существует так называемый «Большой шлем». Он вручается команде, которая выиграла все матчи турнира. В розыгрыше 2023 года Ирландия триумфально забрала оба трофея: пятый матч у Англии перед своими болельщиками она выиграла в те выходные, когда страна отмечала День Святого Патрика.

Вообще, про прошлый розыгрыш Кубка шести наций вышел небольшой документальный сериал на Netflix. Восемь небольших эпизодов под названием «Шесть наций: полный контакт» (Six Nations: Full Contact) знакомят зрителя и с тренерами, и с игроками, и, даже если вы смотрели те матчи (и не один раз!), сериал снят так, что вы всё равно переживаете за знакомых героев.

Увы, многие звёзды регби точно не выйдут на поле в розыгрыше 2024 года. Англичанин Оуэн Фаррелл сразу после окончания Кубка мира заявил, что хочет сделать перерыв в международной карьере. Француз Антуан Дюпон, наверное, лучший регбист в мире, решил попробовать свои силы в регби-7 и стремится выступить на Олимпиаде в Париже – даже президент Макрон лично поддержал в этом Дюпона. Валлийский вундеркинд Луис Рис-Заммит в свои 22 года внезапно решил уехать в США и попробовать себя в американском футболе. Как минимум 1-й тур пропустит и Маркус Смит из сборной Англии, получивший небольшое повреждение на тренировке, а за этим игроком особенно интересно было бы посмотреть в отсутствие Фаррелла.

Расписание Кубка шести наций – 2024



1-й тур (2-3 февраля)

Франция – Ирландия

Италия – Англия

Уэльс – Шотландия



2-й тур (10-11 февраля)

Шотландия – Франция

Англия – Уэльс

Ирландия – Италия



3-й тур (24-25 февраля)

Ирландия – Уэльс

Шотландия – Англия

Франция – Италия



4-й тур (9-10 марта)

Италия – Шотландия

Англия – Ирландия

Уэльс – Франция



5-й тур (16 марта)

Уэльс – Италия

Ирландия – Шотландия

Франци – Англия.

Кто выиграет Кубок шести наций в 2024-м?

Делать какие-то прогнозы с каждым годом всё сложнее: ещё в 2021 году Уэльс выиграл турнир, а в 2023-м – чуть не получил «деревянную ложку». Ну а Шотландия из аутсайдера стала командой, которая может потрепать нервы всем настолько, что фактически борется за победу на турнире.

Наверное, к фаворитам можно отнести Ирландию. Команда Энди Фаррелла в прошлом сезоне взяла вообще всё, что только можно, кроме Кубка мира. Но это будет первый турнир без Джонни Секстона, завершившего карьеру.

Франция явно настроена вернуть себе кубок. Да, без Дюпона, без Меафу, Нтамака и Желонша, но мы все видели регби, которое команда показала на домашнем Кубке мира. И стоит послушать в той же документалке от Netflix Фабьена Галтье. Не зря она заканчивается именно его словами о том, что всё это не только спорт, но и искусство и философия. Так что Дюпон – это не вся сборная Франции, а игрок, которого французское регби породило.

Англия начинает обновлять состав, но очень осторожно: есть игроки и с 80 матчами за сборную, есть – совсем новички. До следующего Кубка мира – четыре года, и сборной нужно начинать обходиться без «старичков». Тому же Форду, выходящему в стартовом составе в 1-м туре на позиции 10-го, уже за 30, и он не молодеет. В прошлом году Стив Бортик принял руководство сборной за считаные недели до старта турнира, но в итоге смог занять четвёртое место, а уж куда он довел сборную на главном турнире во Франции – мы все помним. Потенциал у него колоссальный.

Уэльс будет играть без Биггара, плеймейкера команды, который решил перебраться во французский чемпионат. Главный тренер Гэтленд имеет определенное доверие от местного регбийного союза. И несмотря на то что его сборная чуть не получила «ложку» в том году, он подписал новый четырёхлетний контракт, да и на Кубке мира вывел команду в четвертьфинал. Так или иначе, Уэльс – не та команда, которую стоит списывать со счетов.

Италия никогда не является фаворитом в Кубке шести наций, но с каждым годом создает всё больше и больше проблем соперникам. Чтобы проникнуться к ним симпатией, просто включите трансляцию и послушайте, как поют гимн эти ребята, многие из которых имели право выступать, например, за Уэльс, но выбрали Италию, чтобы порадовать бабушку. Да, они не выиграют турнир, но лёгкой прогулки в матчах с итальянцами никому ждать не стоит.

Шотландия лишилась Хогга, который ещё по ходу прошлого турнира говорил, что разваливается в свои 30, так что даже на Кубок мира поехал пить пиво на трибуне. Но, наверное, впервые за долгие годы, когда ты кому-то говоришь, что болеешь за Шотландию – над тобой не смеются. Команда прекрасно себя проявила в прошлом году, дав поиграть «старичкам» и вынужденно опробовав молодёжь. И как же хорош был двухметровый Кингхорн в заключительной игре на позиции 10-го против Италии, когда перестал нервничать! У Финна Расселла есть достойная замена. А сборную Шотландии, пожалуй, стоит называть самой тёмной лошадкой турнира.

Первый матч Кубка шести наций – 2024 пройдёт сегодня, 2 февраля. В Марселе сыграют сборные Франции и Ирландии. В рамках 1-го тура также состоятся матчи Италия – Англия и Уэльс – Шотландия. Они пройдут 3 февраля.