Битва за второе место затмила успех ирландцев. Фантастически красивая победа Франции!

Италия больше не аутсайдер

Заключительный раунд турнира по традиции проходит одним днём. В этом году регбийная суббота стартовала в Кардиффе, где сборная Уэльса принимала итальянцев в «финале за деревянную ложку» – символический трофей команде, занявшей последнее место. Её получал проигравший в этом матче.

Для одного из лидеров валлийцев, Джорджа Норта, это был заключительный матч за сборную. Опытный центральный трёхчетвертной, проведший 119 матчей в регбийке Уэльса, твёрдо решил, что 120-й станет заключительным.

А неунывающие валлийские болельщики пришли на стадион со своими деревянными ложками. Которые в случае победы хотели бы подарить итальянцам на трибунах. Но сборная Италии приехала побеждать.

Несмотря на то что в первой половине встречи почти все показатели были равными, счёт все же был в пользу Италии – 11:0. Уэльс намного больше нарушал, так что Гарбизи без проблем забил два штрафных. Не получилось только с реализацией после попытки. А у валлийцев мяч в руках просто не держался. Дошло до того, что полузащитник веера и фулбек не смогли разобраться при ловле мяча в своих 22 метрах и «привезли» схватку.

Во втором тайме валлийцы бросились отыгрываться, но постоянно теряли мяч. И лишь замена полузащитника веера за 20 минут до финального свистка добавила резвости атакам хозяев, вылившимся в первую попытку. На последних минутах матча тренерский штаб Уэльса выглядел так, будто в полном составе присутствует на похоронах. Но на 78-й минуте хозяева занесли ещё одну попытку, которую Норт смотрел с газона. Травма ветерана оказалась весьма серьёзной, и без посторонней помощи поле он покинуть не смог. Удивительно, но его команда, когда основное время уже вышло, занесла ещё одну попытку, а точная реализация зафиксировала на табло счёт 21:24, который, правда, вообще не отражает то, что происходило на поле.

Сборная Уэльса тяжелее всех переживает смену поколений, и нынешним игрокам элементарно не хватает опыта. А вот итальянцы доказали всему регбийному миру, что их давно пора вычёркивать из аутсайдеров, которые вроде бы случайно очутились в шестёрке сильнейших команд Европы.

Кубок забирает Ирландия

Вторая встреча раунда проходила в Дублине. Шотландцы отправились в столицу Ирландии, чтобы совершить невозможное. Откровенно говоря, до стартового свистка сама возможность того, что шотландцы смогут что-то противопоставить ирландцам, казалась чем-то из мира фантастики. Но гости были настроены крайне серьёзно. Первые очки они заработали со штрафного в исполнении Расселла и в начале матча практически не ошибались. Но затем что-то пошло не так в коридоре, и хозяева занесли попытку и точно пробили реализацию, тем самым выйдя вперёд. Однако шотландцы против де-факто лучшей команды мира держались крепко. На перерыв команды ушли с преимуществом лишь в одно очко в пользу ирландцев – 7:6.

После перерыва гости продолжили творить что-то невообразимое в защите. За всю игру они совершили 233 захвата против 116 у хозяев. Ирландцы, понимая, что в зачётку пробиться сложно, решили пробить штрафной – 10:6.

На 63-й минуте совсем не обязательную карточку получил шотландец Ашмен, оставивший свою команду в меньшинстве, чем Ирландия тут же и воспользовалась: есть попытка и реализация! На последних минутах гости занесли свою попытку и сократили отставание в счёте, но на что-то большее времени не хватило. Ирландия у себя дома победила со счётом 17:13.

Ирландцы стали недосягаемы для соперников и выиграли трофей. Правда, без «Большого шлема» и «Тройной короны» – соперники неплохо потрепали нервы подопечным Энди Фаррелла в этом году. Ну а Шотландия же показала прекрасное регби, причём как в атаке, так и в защите. Хотя надо признать, что её игра во многом держится на 31-летнем Расселле. А замены ему не видно.

Лучший матч всего турнира?

Самый яркий матч остался на финал не только этого игрового дня, но и всего турнира. Франция принимала дома Англию. Для французов этот розыгрыш Кубка шести наций начался из рук вон плохо, но к середине марта, похоже, свою игру они нащупали. Правда, первыми очки на лионском стадионе набрали именно гости: Джордж Форд был точен со штрафного.

На штрафной англичан точным стандартом ответил Рамос, сравняв счёт. А за следующие 20 минут хозяева суммарно набрали ещё 13 очков: попытка с реализацией и штрафной. Но и гости сдаваться на планировали: ещё в первом тайме они организовали попытку Лоуренса, реализованную Фордом.

Не успели команды вернуться из раздевалок, как Лоуренс снова приземлил мяч в зачётном поле французов, а буквально через пару минут это же сделал и Маркус Смит. Форд оба раза был точен. Тренеру защиты сборной Франции остаётся только хвататься за голову – 16:24. Хозяев это явно не устраивало, и, стянув защиту на нападающих, они дали возможность Лео Барре занести первую попытку за сборную Франции, а уже через четыре минуты Фуко с Рамосом записали ещё семь очков на французский счёт – 30:24.

Сборная Франции по регби Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Лишь за пять минут до свистка англичане смогли добраться до зачётки соперников: Томми Фримен приземлил мяч на флажок. Позиция, откровенно говоря, очень сложная для удара. Однако Форд попал в створ, в очередной раз выведя свою команду вперёд. На табло 31:30 в пользу гостей.

За минуту до финального свистка англичане нарушили правила на центральной линии, и Рамос решил рискнуть. Риск оправдался: удар с 50 метров попал точно в створ. Сумасшедшая победа сборной Франции, отправляющая её на итоговое второе место, выше сборных Англии и Шотландии.

Наверное, это самый непредсказуемый розыгрыш Кубка шести наций за последние несколько лет. Прогнозировать не то что итоговый счёт, а просто победителя матча зачастую было просто невозможно.

Кстати, после успеха документального сериала про турнир прошлого года Netflix поработал и на этом розыгрыше, так что в начале 2025-го мы снова сможем заглянуть в закулисье, и в этот раз всё будет ещё интереснее.