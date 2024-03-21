«Ох, неужели это всё кончилось?!» В русском хоккее состоялся эпохальный финал ЧР

«Кузбасс» на домашней арене впервые в истории забрал золото чемпионата России. Но «Водник» не сдавался до последнего!

Настоящая битва

В среду, 20 марта, завершился один из самых интригующих турниров в российском спорте – стал известен новый чемпион России по хоккею с мячом. Титул впервые в своей истории завоевал кемеровский «Кузбасс».

Финал проходил в Кемерове. Соперником игравшего дома «Кузбасса» в решающем матче стал архангельский «Водник». Итоговый счёт – 7:6.

И это была настоящая битва.

Счёт в игре был открыт уже на второй минуте. С углового удара мяч на свой счёт записал Артём Азаров. Кемеровский «Кузбасс» повёл – 1:0.

Затем «Водник» схлопотал два удаления – были задержка и удар соперника клюшкой. Осечками, конечно же, воспользовались хозяева льда, и игра пошла совсем в другом ключе. На льду проявилась настоящая спортивная злость.

К концу первого тайма «Кузбасс» вёл в счёте с минимальным преимуществом – 3:2. Мячи в ворота влетали преимущественно со стандартов: то с углового, то с 12-метровой отметки и лишь один гол был забит с игры.

Отсроченное поражение

Игроки «Водника» Фото: vk.com/vodnik29

После перерыва стало ясно, что с нервами у «Водника» что-то не так. Судьям пришлось восемь раз удалять архангелогородцев и выписать им командное предупреждение! Но это не мешало гостям проводить результативные атаки.

Равная битва продолжалась. Ни одна из команд не могла обеспечить себе решающее преимущество. В концовке матча счёт был равным – 5:5.

На 80-й минуте «Кузбасс» усилиями шведа Янссона в очередной раз вышел вперёд – 6:5. В этот момент показалось, что счёт на табло окончательный. Но гости были неугомонны и за две минуты до конца основного времени сравняли счёт. Всё благодаря главному бомбардиру сезона – Евгений Дергаев забил с игры и подарил зрителям непредсказуемую развязку.

Основное время матча завершилось со счётом 6:6.

В цифрах на табло отражалась не просто нешуточная борьба по ходу отдельно взятого финала, но и противостояние клубов на протяжении всего сезона. «Кузбасс» и «Водник» шли ноздря в ноздрю, потерпели поражения только друг от друга и дошли до финала. Всем было понятно, что сражения этих команд большего всего ждали любители русского хоккея.

Решающий момент всего сезона наступил на 109-й минуте. Автором чемпионского гола стал Артём Репях. Именно он забил победный мяч в овертайме. И «Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России.

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«Ох, неужели это всё кончилось?»

Автор «золотого» мяча после игры не скрывал эмоций.

«Ох, ну неужели это всё кончилось?! Это было очень и очень тяжело! В том моменте (с победным голом, забитым в овертайме. – Прим. «Чемпионата») стоит отметить Артёма Бутенко, который отдал зрячий пас. На мой взгляд – просто гениальный. Мне оставалось только попасть с метра в ворота — я находился в той точке, где и было нужно.

Мы старались оказывать постоянное давление на соперника на каждом сантиметре льда, и это дало свои плоды. Плюс в таких матчах тебе должно чуть-чуть повезти – я счастлив, что это случилось с нами! В овертайме уже, кажется, голова «не варит», но ноги как-то сами бегут», – сказал Репях.

Как оказалось, колени дрожали у всех. Даже у опытнейшего защитника кемеровчан Дениса Борисенко.

«Сейчас меня просто переполняют эмоции. Финал был непредсказуем до последних секунд, и нерв игры дал о себе знать – до сих пор не пойму, ещё переживать или уже можно выдохнуть. Это большой стресс. Нервы мы сегодня очень потрепали всем – и себе, и нашим болельщикам, до отказа заполнившим арену», – сказал он в интервью ФХМР.

А главный тренер «Водника» Иван Максимов резюмировал, что его подопечные «удачно оборонялись». На стороне победителей же были свежесть игроков и оглушительная поддержка трибун.

Как бы то ни было, русский хоккей давно не видел подобных развязок. Этот финал чемпионата страны уместно называть эпохальным. Отчасти из-за красивой игры. Но главное – потому, что появился новый чемпион.