Человек с вживлённым в мозг чипом впервые сыграл в шахматы. Древней игре грозит хаос

Изобретение Илона Маска смогут использовать читеры. И как с ними бороться, если компьютер будет у них в голове?

Впервые в истории человек с вживлённым в мозг чипом сыграл в шахматы. Да не просто так, а силой мысли и с помощью современных компьютерных технологий! Будущее, которое предсказывал Илон Маск, начинает сбываться.

Главный богатей планеты уже давно говорил о том, что его компания Neuralink разрабатывает чип, который можно будет вживить прямо в человеческий мозг. В ноябре 2023 года компании удалось это сделать. А теперь 29-летний Нолан Арбо, парализованный ниже плеч в результате ДТП, сыграл в шахматы.

Пока он силой мысли управлял курсором, машина послушно исполняла невидимые команды человека. Это нереально крутая технология, поскольку она позволит людям с ограниченными возможностями полностью изменить свою жизнь. Ведь разработать протез, работающий на чипе, уже намного проще, чем сам чип, вживлённый в мозг пациента. Кстати, параллельным с Маском путём идут и китайцы, у которых тоже многое получается.

Однако в данном случае игра в шахматы силой мысли – это символично. Маск ведь не раз говорил о том, что древняя игра скоро умрёт, поскольку «сейчас любой телефон играет сильнее чемпиона мира». В полемику с ним вступали многие выдающиеся гроссмейстеры. Но теперь миллиардер может буквально создавать супергроссмейстеров, которые будут крушить всех.

Достаточно записать на чип сильную шахматную программу – и всё, вот оно. Наверняка найдутся те, кто захочет использовать новейшую разработку. А что? Некоторые секс-игрушками не брезгуют ради победы, а тут какой-то чип.

Но если серьёзно, то продемонстрированная Маском и его командой технология совершенно точно может изменить шахматный мир. Да и не только шахматный. И если вживую ещё как-то можно просканировать человека и в случае подозрений не допустить его до турнира, то как проконтролировать процесс в онлайн-соревнованиях, которых сейчас очень много?

Любой любитель с чипом в голове может обставиться камерами, но никто из судей даже не заподозрит ничего плохого. Читерство в шахматах и так-то доказать почти невозможно. А если ещё и с такой технологией…

Кажется, угроза шахматам, о которой говорил Маск, стала как никогда явной. Древней игре в скором времени грозит погружение в настоящий хаос.