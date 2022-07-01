Ян Непомнящий отказался от борьбы. Закончил партию за семь минут — разве так можно было?

За три тура до финиша шахматного турнира претендентов и для Яна Непомнящего, и для Хикару Накамуры чётко прослеживались свои турнирные задачи. Россиянин с отрывом в 1,5 очка от Дина Лижэня продолжил свою тактику второго круга (я, мол, буду играть надёжно, а вы попробуйте меня догнать), но и американец тоже экономил силы для финишного рывка. Как часто бывает в таких случаях, результатом оказалась быстрая ничейная разрядка. В данном случае – просто поразительно быстрая – за семь минут.
Турнир претендентов — 2022, 12-й тур
Ян Непомнящий (Россия) — Хикару Накамура (США)
1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кf6
Знаменитый «Берлин» – самый крепкий вариант в современных шахматах.
4. 0–0
К сложной и многофигурной игре ведёт 4. d3, однако россиянину нет смысла уклоняться от упрощений.
4… К:e4 5.d4
Не раз встречалось, в том числе и в матчах на первенство мира 5. Лe1 Кd6 6. К:e5 Сe7 7. Сf1 К:e5 8. Л:e5 0–0 9. d4 – чёрные здесь тоже не раз доказывали, что их бастионы непробиваемы.
5… Кd6
6. d:e5
К знаменитому «берлинскому эндшпилю» ведёт 6. С:c6 d:c6 7. d:e5 Кf5 8. Ф:d8+ Кр:d8 – так ещё в 2000 году держал оборону в матче с Гарри Каспаровым Владимир Крамник, а сейчас теория этого окончания проработана невероятно далеко и глубоко. Ходом в партии белые временно жертвуют фигуру.
6… К:b5 7. a4 Кbd4
Если чёрные желают играть на победу, то должны на свой страх и риск оставаться с лишней пешкой 7… d6 8. e6 С:e6 (или 8… f:e6 9. a:b5 Кe7 10. Кc3) 9. a:b5 Кe5 10. Кd4 Сe7 11. f4, но в руках белых будет серьёзная инициатива. Хикару разумно возвращает коня назад и осуществляет освобождающее продвижение пешки «d».
8. К:d4 К:d4 9. Ф:d4 d5
10. e:d6
На самом деле белые ещё могут бороться за победу путём 10. Кc3 c6 11. a5, что не раз встречалось в практике сильных шахматистов. Но Ян кратчайшим путём идёт к троекратному повторению позиции.
10… Ф:d6 11. Фe4+ Фe6
Теперь любое уклонение от танца ферзей чрезвычайно опасно для чёрных 11… Сe7 12. Кc3 c6 13. Сg5.
12. Фd4 Фd6
Или 12… Фb6 13. Фe5+, и закрываться ферзём нельзя из-за потери пешки с7. Вскоре противники уже подзывали арбитра для фиксации мирного соглашения.
13. Фe4+ Фe6 14. Фd4 Фd6 Ничья.
Каждая половинка очка приближает российского гроссмейстера к матчу-реваншу с Магнусом Карлсеном. И в любой момент, если вдруг китайцу Дину Лижэню не удастся продолжить серию своих побед, Турнир претендентов может закончиться досрочной победой Яна Непомнящего.
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