«Грязная игра». Как партия Яна Непомнящего и Хикару Накамуры обернулась громким скандалом

В 5-м туре шахматного турнира претендентов – 2022 сошлись россиянин Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура. Оба – звёзды мира чёрно-белой игры: Ян участвовал в матче за титул с Магнусом Карлсеном, а Хикару, хоть и не добился столь весомых спортивных успехов, стал самым популярным шахматными блогером в YouТube. Непомнящий и Накамура до встречи на Турнире претендентов в Мадриде сыграли друг с другом множество партий на самых разных турнирах, но одна была особенно горячей.

Их сражение на Кубке мира в 2015 году обернулось громким скандалом.

Поражение в критический момент

В 2015 году Кубок мира проходил в Азербайджане. В Баку приехали 128 шахматистов, которые сражались друг с другом по олимпийской системе – на вылет. Ян Непомнящий, который на тот момент ещё не был звездой мировых шахмат, но уже входил в топ-50, успешно прошёл два круга и в третьем сошёлся с куда более известным американским игроком Хикару Накамурой, который был на пике карьеры и являлся одним из фаворитов турнира.

Противостояние получилось очень жарким. Счёт в классику и в рапид оказался равным, поэтому выяснять отношения пришлось на тай-брейке – в армагеддоне, где у белых пять минут против четырёх у чёрных, но нет права на ничью.

Ян Непомнящий играл белыми и обыграть соперника в решающий момент не смог. Накамура получил решающее очко и прошёл дальше. Однако сразу после окончания партии разразился скандал: российский гроссмейстер заявил, что его соперник неоднократно нарушал правила во время тай-брейка, и даже подал протест на его грязную игру в апелляционный комитет. Однако эта инстанция оставила результат без изменений.

Так Накамура нарушал правила? Или Ян просто обиделся из-за поражения?

Хикару Накамура Фото: fide.com

«Парковый уровень культуры»

Непомнящий подробно комментировал свои претензии к Накамуре, которые возникли у него по ходу того противостояния на Кубке мира:

«Не нужно поправлять свои фигуры, используя время соперника. Пока соперник думает, твои руки не должны мелькать на доске. Поэтому ничья предлагается сразу после сделанного хода, а не через 10 минут. Взялся за фигуру – ходи. Про то, чтобы не делать ходы двумя руками, я не говорю. Не нужно бить по часам. Один раз – это случайность, три — закономерность. Здесь это было не три, не пять и даже не 10 раз, за те шесть часов, что мы с ним провели за доской. Каждый такой эпизод показывает парковый уровень культуры соперника».

«В одной из партий я мог заставить его пойти пешкой под бой – признал Ян. – После этого партия переходит в техническую стадию. В принципе, я не жалею, что не сделал этого – мне кажется, неправильно таким образом бороться за победу. Я давно не играл в детских чемпионатах, для меня дико, что так может получиться. Такие вещи, может, не тянут на поражение, но на дополнительную минуту сопернику точно тянут. Это бы его дисциплинировало».

Кадры видео той злополучной партии облетели весь шахматный мир. И на них действительно хорошо видно, как Накамура постоянно поправляет свои фигуры, не произнося принятых в таком случае извинений, подчёркивающих, что игрок не собирается делать ход, а просто касается фигуры. На видео можно заметить и рокировку двумя руками, и помехи сопернику, и много других мелочей.

Именно на это обратил внимание Непомнящий после партии. И отметил, что соперник вёл «грязную игру» и точно «не рыцарь за шахматной доской».

Ян простил даже Магнуса Карлсена

Но определённая мягкость сыграла с Яном злую шутку. Всё дело в том, что, согласно правилам шахмат, игрок должен остановить часы и позвать судей, если считает, что его соперник нарушил правила. Ян ни разу не сделал этого, и даже ни разу не обратился к сопернику с требованием выполнить известное всем шахматное правило «взялся за фигуру – ходи ею».

Ян Немопнящий Фото: fide.com

Именно поэтому обращение к судьям и в апелляционный комитет после партии не возымело никакого действия. Хотя Хикару действительно вынесли предупреждение, переигрывать тай-брейк, разумеется, не стали.

Вообще, подобные истории в шахматной истории – не редкость. Даже во время матча за титул чемпиона мира – 2021 с участием Яна произошёл такой эпизод. Магнус Карлсен в раздумьях взялся за коня, но тут же передумал, что-то пробормотал и одёрнул руку. Походил же он в итоге пешкой. Ян мог заявить протест и заставить чемпиона мира ходить конём, но… его не было в это время за доской. А если он и видел этот эпизод на экране в комнате отдыха, то не решился проявить жёсткость и вынудить Карлсена сделать неудобный ход.

А вот, например, Левон Аронян на Турнире претендентов – 2016 заставил всё того же импульсивного Накамуру сделать вынужденный ход королём. Хикару настаивал, что всего лишь поправил фигуру на нервах, но его соперник настоял на своём. Через несколько ходов американец признал поражение.