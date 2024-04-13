Он так и не признал в вину в двойном убийстве, но Фемида его всё же настигла. Удивительная жизнь звезды футбола и актёра.

В США умер невероятный спортсмен: О. Джей Симпсон был героем поколения, но лихо скатился

Невероятно талантливый, неоднозначный и жестокий. Всё это про О. Джей Симпсона – звезду американского футбола, спорта, культуры и не только.

10 апреля в возрасте 76 лет он ушёл из жизни.

Почему для американцев это очень важная и громкая новость?

Заслужил всеобщую любовь

Мировую известность О. Джей Симпсон получил благодаря блестящей карьере в американском футболе – национальном виде спорта в США.

Его спортивный путь начался со студенческой скамьи в Южной Калифорнии. Спустя время Симпсон стал игроком клуба «Баффало».

В 1973-м О. Джей стал самым ценным игроком НФЛ, а ещё первым в истории, кому удалось пробежать с мячом вперёд более 2000 ярдов (более 1,8 км) за сезон. В начале 80-х годов его включили в Зал славы НФЛ. Удивительно, что при этом Симпсон ни разу так и не стал победителем Супербоула.

Важно отметить и ещё одну деталь. Журнал People однажды назвал Симпсона первым чернокожим спортсменом, заслужившим всеобщую любовь.

О. Джей Симпсон Фото: Focus on Sport via Getty Images

Мог стать Терминатором

Затем в жизни Симпсона начался новый этап – карьера в Голливуде. Звезда спорта мог стартовать с фильма «Терминатор». Режиссёр Дэвид Кэмерон признавался, что рассматривал футболиста на главную роль. Выбор как раз стоял между ним и Арнольдом Шварценеггером. На вопрос, почему всё-таки в первой части сыграл не он, а «зелёный» Арни, есть ответ.

«Симпсона не взяли на роль Терминатора, потому что его нельзя было «продавать» как машину для убийства», – однажды сказал Шварценеггер.

Но О. Джей Симпсон получал роли в других кинолентах. На его счету съёмки в таких фильмах, как «Голый пистолет», «Перевал Кассандры», «Козерог один». Он даже мечтал об «Оскаре», но мечте не суждено было сбыться.

Совершил двойное убийство

В 1985 году Симпсон женился на официантке Николь Браун. Ради этой любви спортсмену пришлось расторгнуть первый брак. У пары было двое детей, семья казалась окружающим очень счастливой. Но именно эта любовная история стала поворотной точкой в его жизни. Да и не только в его.

О. Джей Симпсон Фото: Sygma via Getty Images

12 июня 1994 года Браун была обнаружена мёртвой вместе со своим любовником. Жертвы были избиты до неузнаваемости. Подозрения, разумеется, пали на О. Джей Симпсона, так как на месте убийства нашли его перчатку со следами крови жертв преступления. У футболиста не нашлось алиби против обвинений в убийстве, и он подался в бега.

Вся Америка в прямом эфире следила за тем, как полиция догоняла знаменитого футболиста. Его личный адвокат через СМИ просил явиться подопечного в полицейский участок. В итоге Симпсона поймали.

Симпсон — невиновен

Спустя некоторое время начался судебный процесс, и Америка вновь прильнула к телеэкранам. Это шоу продолжалось 11 месяцев.

Симпсона защищали сразу несколько адвокатов, среди которых был и отец Ким Кардашьян. И защитили! Он был признан невиновным. Вероятно, О. Джею крупно повезло, что именно в то время в США началась волна по защите прав темнокожих. Считалось, что им выносят слишком жёсткие приговоры, да и вообще относятся к ним предвзято. Триггером для старта кампании стало жестокое задержание Родни Кинга в 1989-м в Лос-Анджелесе, полицейские ударили подозреваемого резиновой дубинкой 55 раз.

О. Джей Симпсон Фото: Joe Raedle/Getty Images

В пользу невиновности Симпсона говорило и то, что он с трудом надевал перчатку, найденную на месте убийства. Таким образом, он демонстрировал суду, что это не его вещи. Хорошая ли это была актёрская игра или реальный факт – уже не так важно. Так или иначе сторона обвинения всё же не смогла доказать суду, что Николь Браун и её друга убил именно Симпсон.

Всё же оказался в тюрьме

Затем О. Джей Симпсон написал книгу «Хочу вам рассказать», где попытался представить, что случилось бы, признай его суд виновным. В 1997-м после её публикации родные жертв подали на актёра в суд и выиграли его. Им была положена компенсация в размере $ 33,5 млн. В результате двух судебных процессов состояние О. Джея сократилось с $ 11 млн до $ 3 млн.

А в итоге потом футболист-рекордсмен всё же сел в тюрьму. В 2008 году его приговорили к 33 годам заключения за вооружённое ограбление в гостинице Лас-Вегаса. Симпсон вместе с приятелями ворвался в номер к коллекционеру спортивных трофеев и попытался отобрать те, что ранее принадлежали ему самому, но были проданы. Полиция поймала всех, и в этот раз О. Джей защититься не смог: даже сообщники дали показания против него.

Тихий конец

Симпсон вышел на свободу спустя девять лет. Уже в статусе изгоя, а не звезды американского общества. Вёл относительно тихую жизнь в кругу близких.

История его жизни, безусловно, будет ещё не раз экранизирована.

Может быть, О. Джею всё-таки достанется «Оскар», о котором он так мечтал?