«Я был похож на быка». Как Шварценеггер отсидел в тюрьме ради своей первой победы

«Ты можешь жаловаться на генетику, а можешь встать с дивана и пойти в тренажёрный зал и уже что-нибудь сделать», – жизнь научила Арнольда Шварценеггера добиваться всего самому.

До 14 лет Арни не знал о большинстве бытовых удобств, а покупка холодильника воспринималась его семьёй как рождественское чудо. Его отец в своё время состоял в нацистской партии, поэтому мальчик получал суровое воспитание и хотел поскорее уехать из ненавистной Австрии.

Он очень хотел стать лучшим культуристом мира. И ради этого был готов даже сидеть в тюрьме.

Дуб на куриных ногах. Самая скандальная победа Шварценеггера Арнольд Шварценеггер вернулся на Олимпию-80, потренировавшись два месяца, чтобы одержать самую спорную победу в истории бодибилдинга.

Шварценеггер восхищался русским силачом

У жёсткого отцовского воспитания была и положительная сторона. Отец научил Шварценеггера любить спорт. Мальчишка любил играть в футбол и даже делал некоторые успехи. Но всё изменилось, когда Арни посмотрел чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1961 года и увидел русского силача Юрия Власова. И захотел стать таким же сильным как он.

Арнольду тогда было 14 лет, и отец категорически запрещал ему качаться. И действительно, существует распространённое мнение, что силовые нагрузки не следует начинать до достижения возраста 18 лет, потому что они могут помешать росту и развитию юного организма.

Шварценеггер не пошёл на поводу у отца и стереотипов и тайком пробирался в зал города Грац в Австрии, причём ходил туда, даже когда тот был закрыт. Арни залезал в окно, а потом шутил, что после такого захода в зал ему уже не нужна была разминка.

Первые шаги Арни в культуризме были непростыми. Это сейчас есть и профессиональные тренеры, и видеоуроки, и литература. Но Шварценеггер действовал методом проб и ошибок. И иногда он так интенсивно тренировался, что потом не мог поднять чашку чая.

Фото: Michael Ochs Archives/Getty Images

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Побег из армии ради «Мистера Европы»

В 17 лет он уже выжимал штангу весом под 90 кг. После школьного выпускного Арни добровольно отправился служить в австрийскую армию. Он то ли в шутку, то ли в серьёз говорил, что пошёл туда, чтобы поесть и выспаться. А кормили там действительно на убой. Каждый день в рационе было мясо. Хорошее питание позволяло мышцам расти ещё активнее.

Про тренировки Шварценеггер не забывал даже в полевых условиях во время тактических учений. Он делал штангу и гантели из подручных средств и прятал всё это в танке. Учения эти были тяжелейшими. Арнольду порой приходилось проводить в танке по 15-16 часов в день. А вставать надо было уже в шесть утра. Какие уж тут тренировки, подумал бы обычный человек.

Но только не Арни! Он вставал на час раньше положенного и умудрялся проводить часовые тренировки до того, как присоединиться к сослуживцам и продолжить учения. Шварценеггер до сих пор говорит, что время на тренировки всегда можно найти, было бы желание. Именно в армии он сформировал мышцы, которые впоследствии сделают его известным на весь мир.

Хотя ради своего первого звёздного часа Шварценеггер сбежал со службы. Он понимал, что ему грозит суровое наказание за дезертирство – возможно, тюремный срок. Но уж больно хотел принять участие в конкурсе «Мистер Европа». Арнольд даже толком не знал, как правильно позировать на таких конкурсах и вообще, как себя вести на подобных мероприятиях.

Несмотря на всё это, он одержал уверенную победу и сорвал овации публики. А командование победу солдата предсказуемо не оценило: Арнольда отправили в тюрьму на два месяца.

«Я бы не стал тем самым Арни без тебя». Лучший друг Шварценеггера погиб в Италии Если бы не Франко Коломбо, Шварценеггер бы не стал звездой. Эти парни сначала вместе работали на стройке, а потом покорили мир бодибилдинга.

«Я был похож на быка, который решил прогуляться по городу»

После армии Шварценеггер переехал в Мюнхен, чтобы устроиться в фитнес-клуб. Платили мало, но Арни радовало то, что тренироваться можно было прямо на работе. Он мечтал о том, чтобы стать лучшим культуристом в мире и ради этого был готов на всё. Даже на использование стероидов. Но вместе с мышцами росла и агрессия из-за гормонов. Он чуть ли не каждый день участвовал в драках, нарушал ПДД и платил за всё это штрафы.

«Я был похож на быка, который решил прогуляться по городу», – признавался потом Арни.

Впрочем, Арни быстро одумался и научился контролировать эмоции, перестав беспорядочно использовать стимуляторы. Разумный подход к «химии» вкупе с усердными тренировками вскоре сделал его лучшим культуристом Европы – Арни выигрывал один турнир за другим.

Впрочем, Шварц хотел стать лучшим в мире, поэтому однажды сделал визу, собрал сумку и улетел в Лос-Анджелес. Через несколько лет он попал в кино. Что было дальше – вы знаете.