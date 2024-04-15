Россия против Китая — великое противостояние в женских шахматах. Но кто окажется сильнее?

За выход на титульный матч претендуют две россиянки и две китаянки. Всем им ещё предстоит сыграть в Торонто между собой.

В мужских шахматах в мировой элите можно видеть настоящий интернационал, а уж если мы берём командные турниры, то последнюю Олимпиаду выиграла и вовсе молодая команда Узбекистана. А в женских шахматах всё иначе. За редким исключением самым принципиальным является противостояние России и Китая. Так происходит и на турнире претенденток – 2024 в Торонто (Канада): после первого круга за выход на титульный матч россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно борются против представительниц Поднебесной Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе.

Во взаимоотношениях с действующей шахматной королевой – ещё одной китаянкой Цзюй Вэньцзюнь – у наших спортсменок есть старые раны, которые требуют отмщения на шахматной доске. В финале нокаут-чемпионата мира 2018 года в решающем матче за титул Екатерина Лагно драматично уступила Цзюй Вэньцзюнь со счетом 3:5.

А в 2020-м уже Александра Горячкина, до этого с блеском победившая в соревновании претенденток, вышла на чемпионский матч с Цзюй и была близка к своей цели – вела в счёте. Увы, затем в игре россиянки произошёл спад, она проиграла пару партий, но на волевых сумела выиграть последний поединок с классическим контролем – 6:6. На тай-брейке Александра тоже давила, но удача оказалась на стороне её соперницы – китаянка реализовала свою единственную возможность, отбила натиск в непростых позициях и в итоге выиграла с общим счётом 8,5:7,5.

Китай – закрытая страна, и специалисты шахматной сборной Поднебесной особенно не распространяются о своих методах подготовки. Но известно, что в стране работает система интернатов: талантливых детей из провинции забирают из семей в образовательные учреждения, обеспечивая их всем необходимым для дальнейшего прогресса. Система отбора очень жёсткая – тех, кто ещё на детских первенствах не приносил медалей или допускал осечки, могли отправить обратно домой без права возвращения. Что касается женских шахмат, то на помощь шахматисткам Китая почти всегда бросали лучших гроссмейстеров мужского пола, а сборную команду курирует Е Цзянчуань – первый в истории китайский игрок высокого уровня и тренер целого ряда китайских чемпионок мира. И если условный Дин Лижэнь может позволить себе секундантом иностранца Раппорта, то у женщин почти вся подготовка ведётся в родных стенах с минимумом привлечённых извне.

В командных турнирах в битвах России и Китая бывало всякое. На Олимпиадах 2016 и 2018 года успех в последнем туре сопутствовал нашим соперницам, а вот на онлайн-Олимпиадах 2020-го и 2021-го, хоть битвы шли между смешанными командами, но очень весомым оказался вклад в общую победу наших шахматисток, выигравших в решающих матчах у китайских визави.

На чемпионате мира – 2017 Россия обыграла Китай и отбросила его на второе место, а в 2019-м победа уже осталась за Поднебесной, и сборные поменялись местами в турнирной таблице. Наконец, в 2021 году сборная России уверенно выиграла командный чемпионат мира, победив во всех матчах, но Китай в этом турнире из-за жёсткого карантина в стране участие не принимал.

Екатерина Лагно Фото: FIDE

К сожалению, с 2022 года российскую команду не допускают к участию в международных стартах, но и Китай в 2022-м не отправился на Олимпиаду из-за рисков, связанных с коронавирусом, а в 2023-м китайская сборная в экспериментальном составе неожиданно провалила командный чемпионат мира, проиграв в четвертьфинале победительницам из Грузии.

Россия и Китай в качестве тренировки проводили и значительное количество товарищеских матчей, но обычно играли их молодёжными командами, чтобы потренировать резерв сборной. В конце 2023 года на турнире ШОС команда России вырвала победу, хотя на первой доске была заявлена не Горячкина или Лагно, а чемпионка мира по быстрым шахматам Анастасия Боднарук.

Что касается личных встреч Горячкиной и Лагно с Чжунъи и Тинцзе, то здесь всё тоже сверхпринципиально. Екатерина очень удачно выступала против Тань на различных командных турнирах, а вот в личных китаянка выиграла у Лагно матч претенденток в цикле 2023 года и выбила из Кубка мира 2021 года. С другой стороны, Александра из-за разницы в возрасте (она существенно младше) начинала играть против Тань Чжунъи не очень хорошо, а потом освоилась и обыграла её на победном претендентском (2019) и Кубке мира (2023), про этом проиграв матч претенденток в последнем отборе.

В классику счёт у Лагно против Чжунъи 4:2, не считая ничьих, а у Горячкиной с китаянкой – 3:4. Против Лэй Тинцзе у Александры 1:1 при большом количестве ничьих, а вот Екатерина дважды её обыгрывала – как раз на ЧМ-2018.

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Словом, хоть в Торонто у Горячкиной пока получается чуть лучше – она и выиграла на партию больше Лагно, но именно в схватке с китаянками Екатерина – главная ударная сила! У неё очень хорошо получается игра против представительниц Поднебесной: в активе Кати есть и красивые выигрыши у легендарной экс-чемпионки мира Хоу Ифань. Жалко только, что в первом круге претендентского турнира Лагно уже имела против Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе две выигрышные позиции – но оба раза упустила победу.

Словом, в шахматах Россия против Китая – это всегда валидол и почти всегда примерное равенство сил. Многое зависит от того, кому на финише улыбнётся Фортуна. Так почти наверняка будет и в этот раз – в последних турах нам наверняка придётся хвататься за сердце. Битвы россиянок и китаянок предстоят в 10-13-м раундах (всего их 14) – по одной на каждый вечер. И именно эти дуэли во многом определят победительницу турнира.