«Всё, что связано с Россией, стараются уничтожить». Громкий скандал в мировой гимнастике

В мире гимнастики всё опять неспокойно. Очередной громкий скандал разгорелся из-за новых правил FIG, рассчитанных на период с 2025 по 2028 год. Из них исключили пять элементов, названных в честь российских гимнасток. Глава ВФХГ Ирина Винер сразу заявила, что всё это против России.

Действительно ли это так?

«Россия снова всем покажет!»

26 апреля Международная федерация гимнастики (FIG) выпустила обновлённые правила на 2025-2028 годы. Подобная история – не новость и не сенсация. Организация традиционно каждый олимпийский цикл меняет правила и корректирует различные недочёты, чтобы гимнастки развивались разносторонне и в спорте соблюдался разумный баланс.

Такие изменения часто вызывают споры, но в этот раз они были ещё более ожесточёнными, чем обычно. Дело в том, что из правил убрали пять именных элементов российских гимнасток: два баланса и одно вращение Зарины Гизиковой, равновесие Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой. Никто не запрещает исполнять их на соревнованиях разного уровня, просто спортсменки не будут получать баллы за эти элементы.

«Это обосновано тем, что всё упрощается. Это были красивые элементы, которые в своё время ввёл бывший президент технического комитета Эгле Абруцини. А сейчас всё упрощается, становится проще и проще. Всё, что было связано с Россией, стараются уничтожить. Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо. К сожалению, это «нормально», – заявила глава ВФХГ Ирина Винер «Матч ТВ».

С боссом нашей гимнастики согласилась и серебряный призёр Олимпиады в Токио Ангелина Шкатова.

«Я уже ничему не удивляюсь. В последнее время всё грустно. Изначально, когда нам «поставили» белый флаг, было сразу понятно, что нет, мы не пойдём махать белым флагом. Всё, что сейчас происходит – мы от этого становимся сильнее, растём в своей стране, поднимаем уровень. У нас очень умные, талантливые детки. Я уверена, что в перспективе всё наладится, Россия снова всем покажет! Тем не менее у нас есть Игры БРИКС, Игры дружбы, мы не стоим на месте, развиваемся», – сказала Шкатова Sport24.

Ирина Винер Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

«Комиссия считает элементы опасными»

Но не преждевременны ли эти обвинения в антироссийских настроениях? Дело в том, что, помимо пяти элементов российских гимнасток, из правил было исключено и вращение азербайджанки Алии Гараевой.

Как объяснил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, сделано всё это было по предложению медицинской комиссии FIG.

«Это решение технического комитета по художественной гимнастике, которое было принято по предложению медицинской комиссии. С формальной точки зрения у FIG были основания принять такое решение, но у меня вызывает сожаление, что российскую сторону не предупредили об этом, хотя понимали контекст. Нужно смотреть на ситуацию объективно. Из следующего олимпийского цикла убрали элементы, которые носят имена российских спортсменов. Медицинская комиссия считает данные элементы опасными, их нельзя будет делать. При этом сами элементы, их названия будут сохраняться. Как и сохраняется в истории спортивной гимнастки и петля Корбут, и другие элементы. Хочу обратить внимание, что исключены были шесть элементов — пять из них с российскими именами, один – с азербайджанским. Я меньше всего хотел бы, чтобы это понимали как антироссийский шаг. Элементы сложные, удаление их направлено на упрощение правил. Повторю, эти пять элементов и далее будут носить имена российских спортсменов, они останутся в истории», – пояснил Титов «Спорт-экспрессу».

И действительно удалённые элементы крайне сложны и могут нанести травмы при неправильном выполнении. Равновесия и вращения Гизиковой и Капрановой делаются через опасную прокрутку бедра, вращения Трубниковой и Гараевой – через резкое изменение положения туловища, что оказывает серьёзную нагрузку на ноги и спину.

Упрощение элементов вполне логично вписывается в политику FIG по повышению возрастного ценза и более бережного отношения к здоровью гимнасток. Даже сама Винер говорит, что исключение сложных вращений и балансов сделано, чтобы облегчить жизнь спортсменкам.

Кроме того, в списке FIG осталось множество именных элементов российских гимнасток: прыжок, баланс и вращения Алины Кабаевой, равновесия Ляйсан Утяшевой, вращения Лалы Крамаренко и Евгении Канаевой, прыжок Амины Зариповой. Более того, 10 из 18 именных элементов принадлежат именно гимнасткам из нашей страны! Оставшиеся восемь носят имена гимнасток из семи стран: Италии (два элемента), Беларуси, Украины, Египта, Израиля, Японии и Болгарии. Кажется, если бы FIG действительно пыталась избавиться от всего русского, то должна была убрать вообще всё.

С подобным согласна и серебряный призёр Олимпиады-1998 Яна Батыршина.

«Это очень сложные элементы. Их, по сути, исполняли только российские и белорусские гимнастки. Остальные не рисковали. По всей видимости, всё идёт на упрощение и уравнивание. Сейчас Алина Горносько одна делает элементы Трубниковой и Гизиковой, которые исключили. Получается, что она единственная, кто их делает, а они не будут стоить ничего…

Не думаю, что уничтожают то, что связано с Россией. Есть элемент Ляйсан Утяшевой, его не убирают. Так что я не согласна с этим стереотипом. Эти элементы делают единицы, но нужно, наоборот, давать ещё больше за сложность, а не убирать. Это расстраивает», – высказалась Батыршина.

«Мы придумаем новые элементы»

А что же думают те гимнастки, чьи элементы исключили? Сама Ольга Капранова не сильно расстроилась из-за того, что произошло.

«Мы придумаем новые элементы, которые никто не сможет убрать! Конечно, мне бы больше понравилось, если бы его оставили. Авторские элементы — это очень полезная вещь. Почему их убрали, пока непонятно».

Дарья Трубникова была не в восторге от исключения её элемента.

«Сначала, если честно, не поверила и не могла понять, что вообще случилось. Но я удивилась – не то слово. Вчера, когда уже во всех новостях об этом начали говорить и комментировать, пришло осознание, и, буду честна, даже чувствую обиду. Для меня абсолютно непонятно, зачем это сделали.

Каждая школа по художественной гимнастике в любой стране уникальна по-своему. Все придумывают свои фишки и тем самым развивают наш вид спорта. Элементы, придуманные российской школой, постоянно выполняют иностранные гимнастики. Наша школа – это основа гимнастики. Я совсем недавно встречала свой элемент в программах иностранок, мне всегда было приятно это видеть. Не могу и не буду противоречить словам Ирины Александровны, которая сказала, что Россию в этом виде спорта пытаются уничтожить. Но повторюсь, что для меня абсолютно непонятно, зачем это сделано. Никогда такого не делали», – заявила она Metaratings.

Зарина Гизикова же ситуацию пока никак не комментировала.

К изменениям в правилах FIG можно относиться по-разному, но, если мы вернёмся на международные старты, нам придётся их просто принять.

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