Российские пловцы выступили на турнире с триколором. Теперь их хотят решительно наказать

Колесников и Чикунова приехали в Баня-Луку в форме сборной и давали пресс-конференции. В World Aquatics разгневаны!

В конце апреля 2024 года в боснийском городе Баня-Лука прошёл международный турнир с участием ведущих российских пловцов. Это первый за последние годы старт, на котором выступали в том числе и мировые рекордсмены Евгения Чикунова и Климент Колесников. Там теоретически можно было выполнить олимпийский норматив, который мог бы позволить пловцам отправиться на Олимпиаду в Париж. Но в Боснию и Герцеговину отечественные спортсмены отправились ради соревновательной практики.

Но после турнира заголосили недовольные.

Российское плавание ждут «решительные меры»

9 мая специализирующийся на плавании ресурс Swimswam сообщил, что российские спортсмены на стартах в Баня-Луке выступали с национальной символикой и участвовали в пресс-конференциях. В материале уточнялось, что Международная федерация водных видов World Aquatics предупредила организаторов накануне старта, что всего этого быть не должно.

Сборная России на пресс-конференции Фото: Скриншот из трансляции

Уже на следующий день в World Aquatics заявили, что расследуют нарушения, которые, по мнению организации, имели место. К работе привлечён независимый орган, который специализируется на борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

«Aquatics Integrity Unit ознакомился с фотографиями с соревнований в Боснии и Герцеговине. Судя по всему, имело место явное нарушение правил, и расследование было немедленно начато. В отношении всех ответственных сторон, уличённых в нарушении правил, будут приняты решительные меры», – сообщили «Матч ТВ» в World Aquatics.

А были ли нарушения?

Нарушений не было.

По крайней мере, так считает глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. Спортивный функционер отметил, что эти старты проводились не под эгидой World Aquatics, поэтому и рекомендации международного органа на них не распространяются. Судя по всему, с Сальниковым согласились и организаторы турнира, раз Чикунова и её коллеги выступили как в старые добрые времена с триколором на шапочках.

Серебряный призёр ОИ-2020, мировой рекордсмен Климент Колесников от разборок решил отстраниться. Спортсмен считает, что его дело за малым. И вопрос с возможными санкциями от World Aquatics его не беспокоит.

«Хорошо съездили. Там скорее старт был не про спортивную составляющую, просто поехали, сменили обстановку. Нас там хорошо встретили. Может ли из-за этого оказаться под санкциями принимающая сторона? Думаю, что там придут к какому-то решению без наказаний. Моё дело плавать. А в этом пусть разбираются те, кто должен», – сказал Колесников «Матч ТВ».

Что в сухом остатке?

В сложившейся ситуации вопросы в первую очередь возникнут к организаторам из Боснии и Герцеговины. Здесь дело в нюансах: были ли рекомендации от World Aquatics? Если да – насколько они были жёсткими? И что на них ответили хозяева бассейна, понимающие, что им может грозить?

В любом случае достанется и российской стороне. Для World Aquatics эта ситуация – лишний повод уколоть ВФП и отечественных спортсменов.