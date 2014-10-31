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Дорофеев: чудес от Кулижникова в следующем сезоне мы не ждём

Дорофеев: чудес от Кулижникова в следующем сезоне мы не ждём
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Тренер спринтерской группы мужской сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев оценил перспективы молодого спринтера Павла Кулижникова.

«Мы способны бороться с Кулижниковым за самые высокие места, но форсировать ситуацию в этом сезоне не будем, никаких чудес особо не ждём, если какие-то места будут завоёваны в рабочем режиме, хорошо, если нет — нарабатываем спокойно соревновательный опыт на международной арене», — приводит слова Дорофеева «Р-Спорт».

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