Дорофеев: чудес от Кулижникова в следующем сезоне мы не ждём

Тренер спринтерской группы мужской сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев оценил перспективы молодого спринтера Павла Кулижникова.

«Мы способны бороться с Кулижниковым за самые высокие места, но форсировать ситуацию в этом сезоне не будем, никаких чудес особо не ждём, если какие-то места будут завоёваны в рабочем режиме, хорошо, если нет — нарабатываем спокойно соревновательный опыт на международной арене», — приводит слова Дорофеева «Р-Спорт».