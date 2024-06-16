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Мужская сборная России выиграла золото Игр БРИКС в эстафете 4х100 м

Мужская сборная России стала победителем эстафеты 4х100 м на легкоатлетическом турнире Игр стран БРИКС. Российские бегуны финишировали с результатом 38,95 секунды.

Второе место заняла китайская сборная, с отставанием от россиян в 1 секунду. Тройку сильнейших замкнули бразильские спринтеры с результатом 40,74 секунды.

Лёгкая атлетика, Игры стран БРИКС — 2024. Мужчины, эстафета 4х100 м.

Россия (Данил Росляков, Данила Тен, Андрей Лукин, Константин Крылов) - 38,95; Китай — 39,96; Бразилия - 40,74.

Российский спринтер Данила Тен стал двукратным чемпионом Игр стран БРИКС. В субботу, 15 июня, он выиграл золотую медаль в беге на 100 метров.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.