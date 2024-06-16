«Газпром-Югра» разгромила «Ухту» в четвёртом матче финала чемпионата России

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» одержал победу в четвёртом матче финальной серии с «Ухтой» (Ухта) в рамках чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Поединок, прошедший сегодня, 16 июня, завершился со счётом 6:0 в пользу югорцев.

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«Газпром-Югра» (Югорск) – «Ухта» (Ухта) – 6:0 в основное время.

Счёт в серии: 3-1.

Напомним, в прошлом году чемпионом стала команда «КПРФ», которая в этом году не вошла даже в тройку призёров, проиграв «Тюмени» в бронзовой серии. А вот «Газпром-Югра» вернул титул, который последний раз забирала в сезоне-2021/2022.