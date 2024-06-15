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По итогу трёх дней Игр БРИКС Россия возглавляет общий медальный зачёт с большим отрывом

По итогу трёх дней Игр БРИКС Россия возглавляет общий медальный зачёт с большим отрывом
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12 июня в Казани стартовали соревнования Игр БРИКС, по итогу трёх дней упорной борьбы Россия заработала 78 золотых медалей и занимает первую строчку в общем зачёте соревнований.

У России, помимо золотых, также 52 серебряные и 30 бронзовых медалей. На второй строчке белорусы — у них 13 золотых, 26 серебряных и 28 бронзовых медалей. У сборной Китая 11 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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