15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею с мячом на ЧМ

Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею с мячом на ЧМ
Комментарии

Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом огласил расширенный состав команды на чемпионат мира, который пройдёт с 1 по 7 февраля в Ульяновске, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России. В список вошли 25 хоккеистов.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Ульяновск. Состав сборной России
Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия»), Григорий Лапин («Динамо» Москва).
Защитники: Юрий Викулин, Михаил Прокопьев, Дмитрий Макаров (все — «Енисей»), Павел Булатов («СКА-Нефтяник»), Игорь Вассерман («Байкал-Энергия»).
Полузащитники: Дмитрий Савельев, Сергей Шабуров, Янис Бефус (все — «Динамо» Москва), Александр Тюкавин («Водник»), Алан Джусоев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов (все — «Енисей»), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков («СКА-Нефтяник»), Пётр Захаров («Волга»).
Нападающие: Сергей Ломанов-младший, Алмаз Миргазов (оба — «Енисей»), Евгений Иванушкин, Никита Иванов (оба — «Динамо» Москва), Евгений Дергаев («Водник»), Игорь Ларионов («Волга»), Тимофей Безносов («Байкал-Энергия»).

Комментарии
Новости. Другие
  • 17 а