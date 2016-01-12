Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею с мячом на ЧМ

Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом огласил расширенный состав команды на чемпионат мира, который пройдёт с 1 по 7 февраля в Ульяновске, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России. В список вошли 25 хоккеистов.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Ульяновск. Состав сборной России

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия»), Григорий Лапин («Динамо» Москва).

Защитники: Юрий Викулин, Михаил Прокопьев, Дмитрий Макаров (все — «Енисей»), Павел Булатов («СКА-Нефтяник»), Игорь Вассерман («Байкал-Энергия»).

Полузащитники: Дмитрий Савельев, Сергей Шабуров, Янис Бефус (все — «Динамо» Москва), Александр Тюкавин («Водник»), Алан Джусоев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов (все — «Енисей»), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков («СКА-Нефтяник»), Пётр Захаров («Волга»).

Нападающие: Сергей Ломанов-младший, Алмаз Миргазов (оба — «Енисей»), Евгений Иванушкин, Никита Иванов (оба — «Динамо» Москва), Евгений Дергаев («Водник»), Игорь Ларионов («Волга»), Тимофей Безносов («Байкал-Энергия»).