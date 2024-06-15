15-летний воспитанник СШОР по дзюдо погиб в ДТП с пешеходами в Благовещенске

15-летний дзюдоист Егор Кошевой погиб в ДТП с участием пешеходов в Благовещенске Амурской области. Он был воспитанником школы олимпийского резерва. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации источника со ссылкой на УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19:28 (13:28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.

В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Ещё шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое — мужчина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Ещё двое пострадавших — мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации, состояние крайне тяжёлое.

Остальных пострадавших, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, готовят к переводу из реанимации в отделение травматологии. Их состояние оценивается как тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, суд в субботу заключил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.