Мутко: IBU принял взвешенное решение в отношении России

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политикипрокомментировал решения, принятые по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене. Были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других спортсменов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.«Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство — невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир. Что касается бойкота, это давление, абсолютная политика. Это противоречит здравому смыслу, да и хартии МОК. За такие призывы к бойкоту спортсмены должны наказываться», — цитирует Мутко ТАСС.