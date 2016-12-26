Кравцов: Губерниев, твоя звезда закатилась, передача закончится без материала

Президент Союза биатлонистов России (СБР)прокомментировал слухи о том, что у Тюмени могут отобрать право на проведение чемпионата мира—2021.«Не надо прыгать раньше времени в сани, которые ещё не запряжены. Об этом (отмене ЧМ-2021) не было новости, это работа наших недоброкачественных СМИ. У меня по этому поводу был серьёзный разговор в администрации, чтобы кое-кому рот прикрыли. Сами себе проблему создаём. Не надо туда лезть. Бессеберг сказал конкретно: есть вещи, которые исполком IBU как решения принимать не имеет права согласно конституции IBU. А мы давай раздувать, мы же любим это.Я позвонил телеведущему Дмитрию Губерниеву и говорю: „Губерниев, твоя звезда закатилась“. На „Матч ТВ“ в пятницу в 12 часов дня Илюша Трифанов орёт, как потерпевший. „Так нельзя, надо было отстаивать, надо бороться, надо воевать“. И вот я говорю: „Дима, кто-то хочет быть мастеровитее, чем ты“.Я им сказал конкретно: „Вы **************, доиграетесь. Меня матом учили не только оперировать, но и разговаривать на нём. Вы доиграетесь, что я вас в публичном поле пошлю“. Причём сделаю это не по формальном признаку, на словах, а на деле. Кроме микст-зоны, вас никуда не пустят. И ваша передача с Губерниевым закончится на ровном месте: у вас не будет возможности черпать материал», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».