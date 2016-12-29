Саносян: первую часть чемпионата МФК «Спартак» провёл довольно неплохо

Нападающий московского «Спартака», отметившийся хет-триком в матче 13-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге с «Политехом» из Санкт-Петербурга, сказал, что не чувствует себя главным героем встречи, а также подвёл предварительные итоги сезона. «Спартак» одолел «Политех» со счётом 5:4 и занимает второе место в турнирной таблице.«Главным героем матча себя не ощущаю, так как большая заслуга в моих голах принадлежит партнёрам по команде, которые создали для меня эти моменты. В предыдущих играх на первых ролях феерил Юра Циммерман, с «Политехом» мне подвернулась удача, а завтра «выстрелит» кто-то ещё — в этом и есть наша главная сила.Я очень рад, что получаю много игровой практики, за что большое спасибо руководству клуба. Буду стараться и дальше доказывать свою состоятельность и радовать болельщиков своей игрой. Первую часть чемпионата мы провели довольно неплохо, хотя бывали и не очень удачные матчи, в которых нам приходилось проявлять характер и добиваться результата через не могу», — цитирует Саносяна официальный сайт «Спартака».