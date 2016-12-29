Болт и Байлз признаны спортсменами года по версии AIPS

Четырёхкратная победительница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро американская гимнастка Симона Байлз признана спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщает официальный сайт организации. Второе место в этом рейтинге заняла трёхкратная олимпийская чемпионка Олимпиады-2016 венгерская пловчиха Катинка Хошсу, а третьей стала американская теннисистка Серена Уильямс.
Спортсменом года по версии AIPS признан девятикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт. Второе и третье места заняли 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс и португальский футболист Криштиану Роналду.