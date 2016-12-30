Телеведущий сбрил бороду, которую носил 109 дней из-за поражений «Браунс»

Долгожданная стрижка прошла в утреннем эфире телеканала Fox8 Cleveland. При этом борода Сэбола за время поражений «Браунс» стала столь большой, что от неё пришлось избавляться в несколько этапов. Коллеги Скотта признались, что им уже непривычно видеть его без бороды. «Кто этот парень?» — задался вопросом ведущий официального твиттер-аккаунта телеканала.
Сам Скотт посвятил сбриванию бороды целый материал на одном из блог-сервисов, рассказав, что в прошлом он уже не раз отращивал бороду с разной мотивацией — в том числе для того, чтобы помочь собрать деньги на благотворительность. В августе 2016 года один из детей Скотта отметил, что уже давно не видел отцовской бороды. Сэбол обсудил со своим руководителем идею отращивать бороду до первой победы «Браунс», полагая, что в худшем случае те одержат победу спустя 5-6 матчей, однако в итоге борода продержалась целых 109 дней.
При этом руководитель Сэбола посмеивался над подчинённым и подбадривал его тем, что, по крайней мере, пари предусматривает сбривание бороды по окончании сезона, даже если «Кливленд» ни разу не победит. До реализации данного условия дело не дошло благодаря победе «Браунс» над «Сан-Диего» (20:17). По признанию ведущего, после окончания игры ему прислали эсэмэски с поздравлениями несколько сотен людей, которые радовались как победе «Браунс», так и долгожданному избавлению Скотта от бороды.
Фотографию можно посмотреть также здесь.