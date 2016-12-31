Конькобежец Кулижников не выступит на ЧЕ в Херенвене

Трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтене выступит на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) и сосредоточится на подготовке к чемпионату мира на отдельных дистанциях. О причинах рассказал тренер российских спринтеров«Он не успел восстановиться от травмы и достойно подготовиться к чемпионату Европы. Павел в Херенвене не побежит, и вся дальнейшая подготовка будет строиться в фокусе на чемпионат мира по отдельным дистанциям», — приводит слова Дорофеева «Р-Спорт».Чемпионат Европы в многоборье пройдёт в Херенвене 6-8 января 2017 года. Чемпионат мира на отдельных дистанциях — в Канныне 9-12 февраля.