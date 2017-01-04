Устюгов одержал 4-ю победу подряд на «Тур де Ски», выиграв гонку преследования

Россиянин Сергей Устюгов победил в гонке преследования на 15 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, а замкнул тройку лидеров канадец Алекс Харви. Для Сергея этап победа стала четвёртой кряду.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». 4-й этап. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Гонка преследования. 15 км. Свободный стиль
1. Сергей Устюгов (Россия) — 37.58,5.
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +37,5.
3. Алекс Харви (Канада) — +1.08,8.