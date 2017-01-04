Стал известен окончательный состав сборной России на ЧЕ по санному спорту

В Кёнигзее завершился этап Кубка наций по санному спорту, в рамках которого состоялись отборочные соревнования на этап Кубка мира и чемпиона Европы, который пройдёт там же 5-6 января. По итогам этих состязаний стал известен состав сборной России на предстоящие старты.
В мужских соревнованиях выступят Семён Павличенко, Роман Репилов, Степан Фёдоров, Максим Аравин и Александр Горбацевич. Среди женщин за награды поборются Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко, а в двухместных санях у мужчин в чемпионате Европы и этапе Кубка мира примут участие дуэты Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев и Владислав Южаков/Юрий Прохоров.