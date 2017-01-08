Устюгов выиграл «Тур де Ски» — 2017

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл «Тур де ски». В гонке преследования в гору норвежец Мартин Йонсруд Сундбю отыграл у россиянина только 10 секунд. Третьим финишировал швейцарец Дарио Колонья.
В ходе многодневки «Тур де ски» — 2017 Устюгов выиграл пять гонок подряд и занял второе место в шестой.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Седьмой этап. Гонка преследования в гору. Тоблах, Италия
Мужчины. Итоговое положение
1. Сергей Устюгов (Россия) — 30.27,7.
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – отставание 1.02,9.
3. Дарио Колонья (Швейцария) – +1.19,1.